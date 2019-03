Uferpark in Friedrichshafen: Das sind die überarbeiteten Pläne

Lammgarten, Minigolfanlage und Spielplatz sollen bleiben, eine Art Stadtbalkon und ein futuristischer Steg mit zwei Ebenen auf den See hinaus könnten kommen: Mit der Neugestaltung des Uferparks will die Stadt Liebgewonnenes bewahren, zugleich aber auch urbane Ausrufezeichen setzen. Was bei der Überarbeitung und Modifizierung der aus dem Ideenwettbewerb hervorgegangenen Siegerentwürfe der Büros K1 und Schmid Treiber Partner herausgekommen ist, wird die Verwaltung am kommenden Montag zunächst in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vorstellen, im weiteren Verlauf des Verfahrens dann auch in einer Bürgerinformation.

Die Präsentation dürfte nicht nur die Zuschauerreihen im großen Sitzungssaal des Rathauses füllen, sondern auch für lebhafte Diskussionen unter den Häflern sorgen. Die deutlichste Umgestaltung könnte der Übergang vom Bahnhofsvorplatz zum Uferpark erfahren – wobei die Verwaltung hier mit zwei Alternativen ins weitere Verfahren gehen will.

Alternative eins greift die Idee des Stadtbalkons auf, in Form einer Aussichtsplattform mit filigraner, aber dennoch, vor allem von der Seeseite her, markanter Dachkonstruktion. Direkt darunter, auf Ebene des Uferparks, hatte der Entwurf von Schmid Treiber Partner eine Gastronomie vorgesehen. Darauf würde die Stadt gegebenenfalls aber aus Kostengründen verzichten und dort stattdessen die Stadtgärtnerei und bei Bedarf Toiletten unterbringen.

Futuristisch: Der geplante Steg am Gondelhafen teilt sich auf dem See auf zwei Ebenen auf. (Foto: K1)

Alternative zwei sieht keinen Stadtbalkon, sondern auch künftig einen Treppenabgang wie bisher vor. Das Zeppelin-Denkmal bliebe bei dieser Variante stehen, wo es ist, während es bei Alternative eins auf den Bahnhofsvorplatz versetzt würde. Dieser wiederum soll, unabhängig von den vorgenannten Varianten, so umgestaltet werden, dass Sichtachsen zwischen Bahnhof und Uferpark entstehen – wofür die Bussteige neu angeordnet werden sollen.

Den beiden Alternativen könnte man auch Namen geben, denn es ist kein Geheimnis, dass Oberbürgermeister Andreas Brand die konservativere Variante bevorzugt, während sein erster Beigeordneter Stefan Köhler Anhänger der Stadtbalkon-Idee ist.

Zwei Alternativen stellt die Verwaltung dem Gemeinderat auch für die Gestaltung der Allee Friedrichstraße zur Wahl: Entweder soll sie, abgesehen von punktuellen Ergänzungen, erhalten bleiben, wie sie ist, oder es werden entlang der Straße auf der Nordseite Bäume gepflanzt – wobei noch geprüft werden muss, wie sich das im Hinblick auf Kanäle und Rohre überhaupt realisieren ließe beziehungsweise mit welchem finanziellen Aufwand.

Stadt will modern-urbane Atmosphäre schaffen

Eine modern-urbane Atmosphäre will die Stadt direkt am Ufer schaffen – mit einem futuristisch anmutenden Steg, der auf zwei Ebenen am Gondelhafen auf den See hinaus führt, einer Treppenanlage als Seezugang zwischen Gondelhafen und Beach Club und einem Uferweg zwischen GZH und Schloss. Der Lammgarten soll am angestammten Standort bleiben, die bestehenden Gebäude sollen allerdings einem Neubau für Kiosk und Lammgarten-Gastronomie samt Toiletten weichen.

Weichen soll auch das „Laguna“-Gebäude – allerdings keinem Neubau, sondern zugunsten einer durchgängigen Ost-West-Wegeverbindung. Bleiben sollen dagegen der Spielplatz und die Minigolfanlage – wobei im weiteren Verfahren eine mögliche Umgestaltung erörtert werden soll. Eine Zielvorgabe für die Neugestaltung der Grünbereiche und Wegeverbindungen lautet nach wie vor, den Baumbestand weitestgehend zu erhalten.