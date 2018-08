Ufergestaltung bleibt vieldiskutiertes Thema

Der „Salon Rouge“ der SPD hat sich mit dem Uferpark befasst. Die beiden Pläne der Siegerentwürfe lagen auf dem Asphalt der Uferpromenade und darum scharten sich interessierte Menschen, die im „Salon Rouge“, der Diskussions-Einrichtung des SPD-Ortsvereins, darüber sprachen. Fazit nach dieser Debatte vor dem Objekt der Begierde: Die Bäume müssen alle stehen bleiben, die Eingriffe dürfen allenfalls kosmetischer Natur sein und die Bürger sollen mitreden dürfen, wenn es um ihr „Allerheiligstes“ gehe: den Uferpark.

Zunächst drehte sich die Diskussion in der immer größer werdenden Menschengruppe am Ufer am Dienstagabend um den Lammgarten. Ulrich Bernard, einer der Initiatoren des SPD-„Salon Rouge“, stellte die beiden Pläne der Siegerentwürfe aus dem Architektenwettbewerb zur Uferparkgestaltung vor und erläuterte die Gastronomie-Ideen, die daraus hervorgehen könnten.

Im Falle eines Stadtbalkons, der gegenüber des Bahnhofes gebaut werden könnte und ebenerdig zur Friedrichstraße nur noch ein auf Säulen liegendes Dach haben soll, könnte die Gastronomie dort unter gebracht werden. Sollte der Balkon nicht kommen, könne der Lammgarten bleiben, wo er ist.

Die Argumente für die eine oder andere Version schlugen mit deutlicherer Vehemenz für den Erhalt des Lammgartens an Ort und Stelle aus – mit neu gebauten Räumen, damit der Lammgarten auch im Winter zu nutzen ist, aber mit dem Erhalt von Spielplatz und heutigem Bewirtungskonzept, sprich mit dem jetzigen Wirt. „Wir wollen keine gehobene Gastronomie dort, wir wollen das Bier noch bezahlen können“, hieß es immer wieder. Einigkeit herrschte darüber, dass ein attraktives Ufer mehr als nur eine oder zwei Gastronomieeinheiten vertragen könnte. Den Einwand, man müsse auch die Bürger beteiligen, entkräfteten Dieter Stauber, Fraktionschef der SPD im Gemeinderat und Ulrich Bernard, indem sie erläuterten, welche Möglichkeiten der Mitwirkung es für die Bürger bereits gab und was künftig noch alles vorgesehen sei, um die Ideen der Leute auch berücksichtigen zu können.

Dass das nicht ganz einfach werden wird, zeigten Aussagen wie „Wir wollen hier aber keinen Badestrand“, „Was passiert mit den Schwänen, wenn die Mauer wegkommt?“ oder „Es ist unzumutbar, wenn die Leute hier halbnackt herumlaufen“. Andere vertraten – teils hinter vorgehaltener Hand – durchweg die Ansicht, dass man über die Ästhetik sommerlich gekleideter Menschen durchaus verschiedener Meinung sein könne und es sicher nicht schlimm sei, wenn der ein oder die andere mal ins Wasser gehen würden. Außerdem könnten Kinder schon heute direkt am Beachclub den See genießen.

Die Meinung junger Menschen

„Wir brauchen aber nicht nur die Meinung älterer Menschen“, meinte ein Teilnehmer, „wir wollen auch wissen, was die Jungen Leute haben wollen“. Die aber waren bei dem Treffen, wie auch schon bei der bisherigen Bürgerbeteiligung, absolut unterrepräsentiert.

Am Ende blieb die Erkenntnis, dass es viele Meinungen gibt, die im Herbst erneut zur Debatte kommen, wenn der Gemeinderat darüber sprechen wird und die Bürger in weiteren Workshop-Verfahren eingeladen werden, ihre Ideen kund zu tun. Es blieb aber auch der Wunsch nach einer Gestaltung, ie vieles ermögliche, ohne gleich wieder geordnete Vorgaben machen zu müssen. Als Beispiel wurde das Boulespiel genannt. „Warum brauchen wir hier immer eingezäunte Boulefelder. In Frankreich können die Menschen doch auch einfach so im Park spielen“ – so eine abschließende Fragestellung, die auch von Ulrich Bernard als berechtigt betrachtet wurde.