Seitens der SGM-Jugendleiter hat man sich auch in diesem Jahr eine kleine Überraschung für seine 120 Jugendspieler im Bereich der Bambinis, F-Junioren sowie E-Junioren überlegt. Über die Jugendtrainer der E-Junioren wurden die Überraschungstüten bis an die Haustüre geliefert. In diesem Zusammenhang möchten wir uns ganz herzlich bei den Jugendtrainern Phil Bodem, Florian Kiefer, Alexander Schmieder, Hüseyin Albayrak und Goran Kljajic bedanken. Unser besonderer Dank geht dabei auch an das Kaufland, sowie die Backstube Kloos aus Stockerholz, die diese Aktion mit allerlei Sachpreisen unterstützten. Abschließend möchten sich die Jugendleiter Armin Welte und Hans-Jürgen Pfister bei allen beteiligten für ihre Mitarbeit und das gezeigte Engagement bedanken. Wir wünschen unseren Mitgliedern, dass sie gesund bleiben und diese herausfordernde Zeit gut überstehen.