Überlingen gewinnt den Saisonauftakt in Hamburg

Rang fünf ist das Ergebnis des ersten Spieltags der Segel-Bundesliga 2022 in Hamburg für den Württembergischen Yacht-Club mit Yannick Hafner, Carolin Groß, Kevin Mehlig und Oliver Munz. Den Sieg auf der Alster holte sich das Team des SMC Überlingen.

Elf Wettfahrten segelte jedes der 18 Teams in der 1. Liga. Mit einem Sieg im ersten Rennen gelang dem WYC ein optimaler Auftakt. „Wir waren schnell, sind auch gut gestartet“, sagt Steuermann Yannick Hafner über den ersten Tag bei leichtem Wind. Carolin Groß hatte als Liganeuling gut ins Team gefunden. Ein dritter und ein zweiter Rang folgten. Tags darauf fegte böiger Westwind über die Alster, in den Spitzen bis sechs Beaufort. „Da haben wir etwas gebraucht, um in den Tag zu kommen“, sagt Hafner. Zwei sechste Plätze im Feld der jeweils sechs Boote umfassenden Startgruppe waren ein Rückschlag. „Wir haben aber weiter an uns geglaubt, haben uns neu motiviert. Es gibt viele Möglichkeiten, wieder nach vorne zu fahren“, so der WYC-Skipper weiter. In den folgenden vier Läufen erreichte das WYC-Team zwei erste und zwei vierte Plätze, war damit zurück im Spiel um die Spitzenplätze.

Bei extrem lauem Lüftchen erreichte das WYC-Team am dritten Wettkampftag zwar zunächst Platz zwei. Doch mit einem fünften Platz sammelten die Häfler zu viele Punkte – am Ende landeten die Häfler auf Rang fünf. „Die Abstände waren nach vorne wie auch nach hinten sehr knapp. Da sind wir zufrieden, wir haben eine gute Ausgangsbasis für die nächsten Events.“

Mit zwei ersten Plätzen Finaltag sicherte sich das Team des SMCÜ um Steuermann Michael Zittlau den Sieg. „Die Überlinger waren schnell, haben vor allem wenig Fehler gemacht und somit verdient gewonnen. Sie hatten auch das nötige Glück in den Topfschlag-Läufen am Sonntag“, meint Yannick Hafner über den Sieg eines Bodensee-Vereins in Hamburg. „Eine außergewöhnliche Leistung! Ab dem dritten Flight stand das Team des SMCÜ über alle 33 gesegelten Rennen fast ausnahmslos auf der ersten Position und hat den hohen Druck professionell ausgehalten“, meinte Überlingens Präsident Jürgen Ruther.

In der zweiten Liga siegte der ASV Warnemünde – mit WYC-Jugendtrainer Willy Brandt. Der nächste Event der Segel-Bundesliga ist Mitte Juli in Kiel.