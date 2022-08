Nach Angriff erblindet: Unbekannter schlägt 21-Jährigem mit Glasflasche ins Gesicht

Ein Unbekannter hat einen Mann in der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, im Stadtgarten in Konstanz schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, schlug der unbekannte Täter einem 21-Jährigen im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung bei der Konzertmuschel mit einer Glasflasche ins Gesicht. Dabei verletzte der Unbekannte den jungen Mann so schwer im Bereich des rechten Auges, dass dieser das Sehvermögen verlor, heißt es im Bericht weiter.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen zu der schweren Körperverletzung übernommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9950, zu melden.