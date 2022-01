Über Träume und Visionen in Geschichte und Gegenwart

Die Zeppelin Universität (ZU) lädt alle Interessierten zur öffentlichen Ringvorlesung zum Thema „Radical Dreaming – Visionen, Imaginationen, Abgründe“ ein. In zehn Veranstaltungen von Mitte Februar bis Anfang Mai fragen Expertinnen und Experten aus Kunst, Literatur, Philosophie und Kulturwissenschaften nach der Bedeutung von Träumen und Visionen in Geschichte und Gegenwart.

Entlang von Bildern, Filmen, Musikstücken, literarischen Texten und Computerspielen erkunden die Vorträge die Epistemologie von Träumen, Visionen, Utopien und Dystopien in Kunst und Populärkultur. Die ganz eigene Denk-, Erkenntnis- und Erlebnisform des Träumens wirft, wie es in der Ankündigung der Zeppelin Universität heißt, dabei Fragen nach dem Verhältnis zwischen dem Virtuellen, dem Fiktiven, dem Fantastischen und dem Realen auf und berühre auch einen geschichtstheoretischen Horizont.

Vor dem Hintergrund aktueller weltweiter Krisen und in Zeiten, in denen womöglich virtuelle Welten das Träumen längst ersetzt haben, fragt die Vortragsreihe nach der Bedeutung des Träumens und des Unbewussten in einer solchen Welt. Welche Rolle spielt die Imagination zur Gewinnung utopischer Energien? Sind wir Traumvergessene? Oder zeugt die neue Welle von Utopien und Dystopien, die wir gegenwärtig erleben, gerade von einer neuen, anderen Funktion radikalen Träumens?

Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der öffentlichen Ringvorlesung „Radical Dreaming – Visionen, Imaginationen, Abgründe“. Verantwortet wird sie von Professorin Dr. Karen van den Berg, Inhaberin des Lehrstuhls für Kunsttheorie und Inszenatorische Praxis, Professor Dr. Jan Söffner, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und -analyse, und Professor Dr. Armen Avanessian, Inhaber des Lehrstuhls für Medientheorie.

Folgende Veranstaltungen sind geplant: Dienstag, 15. Februar, „Broken Dreams, Himmelsleitern und Nachtmahre“ mit Prof. Dr. Karen van den Berg, Dienstag, 22. Februar, „Träumen als Denken“ mit Prof. Dr. Jan Söffner, Dienstag, 1. März, „Do Androids Dream of Shakespeare?“ mit Prof. Dr. Elisabeth Bronfen von der Universität Zürich, Dienstag, 8. März, „Radikalität als Albtraum. Versuch über Endlichkeit“ mit Prof. Dr. Maren Lehmann, Lehrstuhl für Soziologische Theorie an der ZU, Dienstag, 15. März, „Kein Traum?! Von Elfen, Eseln und Liebeszaubern in Shakespeares ,A Midsummer Night‘s Dream‘“ mit Dr. Esther Schomacher, Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse an der ZU, | Dienstag, 29. März, „Traumbilder als Metabilder – Fallstudien zur Kunst des Surrealismus“ mit Prof. Dr. Sigrid Ruby von der Justus-Liebig-Universität Gießen,| Dienstag, 5. April, „Traumthesen in der künstlerischen Praxis“ mit Dr. Anke Hennig von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Prof. Dr. Armen Avanessian, Lehrstuhl für Medientheorie an der ZU, Dienstag, 19. April, „Traumfabrik Internet: Zeitgenössische Kunst und fraktale Massenkultur“ mit Dr. Philipp Kleinmichel, Lehrstuhl für Kunsttheorie und Inszenatorische Praxis an der ZU, Dienstag, 26. April, „Hyperscale und Magnificenza: Data Center als Traummaschinen“ mit Dr. Niklas Maak, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Kunst und Architektur,| und Dienstag, 3. Mai, „Living in Shared Dreams – Erfahrungen aus vier Jahren Social VR“ mit Felix Krell, Lehrstuhl für Allgemeine Medien- und Kommunikationswissenschaft an der ZU. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.15 Uhr auf dem ZF Campus der ZU im Fallenbrunnen.Weitere Informationen und Anmeldungen finden Interessierte im Internet unter zu.de/veranstaltungen