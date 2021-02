Da Museen noch mindestens bis Mitte Februar geschlossen haben, findet die Vernissage „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“ (5. Februar bis 6. Juni) des Zeppelin-Museums am Donnerstag, 4. Februar um 18 Uhr ausschließlich online statt.

Haben Sie schon einmal mit einem Spion telefoniert? Aus welchen Nationalitäten setzt sich Ihr digitaler Fingerprint zusammen? Wussten Sie, dass es auch in Deutschland unklare Grenzen gibt? Kennen Sie die ersten Grenzverletzungen der Luftfahrt und wissen Sie, ab welcher Höhe sich Grenzen auflösen? In der Ausstellung „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“ werden diese und weitere Fragen beantwortet, diskutiert und durch künstlerische Positionen reflektiert, wie es in der Vorschau des Veranstalters heißt.

Die partizipative Arbeit Call-A-Spy des Peng!-Kollektivs fordert die Besucher auf, Geheimdienste anrufen und Einzelgespräche mit Agenten zu führen. Das vor Ort tatsächlich geführte Telefonat öffnet eine Tür zu sonst stark isolierten Menschen, die die intimsten Daten in ihren Händen halten. Welche Fragen möchte man an Spione richten? Wie wird das Gespräch verlaufen? Traut man sich bei einer fremden Person anzurufen? Die Besucher werden hier vor die Wahl gestellt, schreibt das Zeppelin-Museum.

Die Arbeit Citizen Ex von James Bridle berechnet durch unser User-Verhaltenunsere individuelle algorithmische Staatsbürgerschaft, die nicht an ein bestimmtes Staatsterritorium gebunden ist. Der digitale Fingerprint zeigt auf, welche digitale Staatsbürgerschaft eine Person durch das Verhalten im Netz besitzen müsste, so die Mitteilung weiter.

Das Seasteading-Institute hat sich seit 2008 zum Ziel gesetzt, autonome Gemeinschaften auf schwimmenden Plattformen in internationalen Gewässern zu errichten. Propagiert wird eine neue Form der Besiedlung, die einer ablehnenden Haltung gegenüber dem „klassischen“ Staat entspringt. Jacob Hurwitz-Goodman und Daniel Keller reflektieren kritisch in ihrer Videoarbeit Seasteaders, wie diese Mikrostaaten als Unternehmen auf einem freien Markt agieren sollen und potenziellen „Kund*innen“ die bestmögliche Gesellschaft zur Auswahl stellen.

Wie stark das Fliegen unser Verständnis von Grenzen geprägt hat, wird parallel zu den zeitgenössischen Positionen in der Ausstellung thematisiert. Der Luftraum kann öffentliche Sphäre grenzüberschreitender Mobilität, nationalstaatlich und supranational regulierte Sphäre oder Kriegsschauplatz sein. Zeppeline galten als Symbole technischer und militärischer Überlegenheit des deutschen Kaiserreichs. Mit Bomben- angriffen auf Antwerpen, Paris, London und andere Städte im ersten Weltkrieg begann der entgrenzte Luftkrieg, der die Souveränität gegnerischer Länder bedrohte und Grenzen verwischen ließ.

Unklarheiten über den Umgang mit Grenzziehungen im Luftraum führten immer wieder zu schwierigen politischen Situationen. Der sogenannte Lunéville-Zwischenfall 1913, als sich das deutsche Heeresluftschiff Z.IV nach Frankreich verirrte, spiegelt das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich wider. Französische Infanterie untersuchten das Luftschiff, da es sich auf französischen Boden befand. Die deutsche Besatzung beschwerte sich und berief sich auf internationales Seefahrtrecht, dass das Luftschiff deutsches Territorium sei. Ein Präzedenzfall, der zu massiven Spannungen führte, bis hin zu Spionagevorwürfen.