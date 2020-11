Über Berge geht’s bei der Schindertour des RSV-Seerose

Es ist geschafft: Die Schindertour des RSV-Seerose war trotz Corona-Sicherheitsbestimmungen ein voller Erfolg, erklärt der Verein in einer Pressemitteilung. Bei trockenen Bedingungen aber eher kühlen Temperaturen waren knapp 40 MTB-Fahrer in zwei Gruppen in Neufrach an den Start gegangen. Zugleich startete eine dritte Jugendgruppe mit elf Fahrern auf eine verkürzte Tour von 40 Kilometer. Das Highlight dabei war der neue Bikepark in Salem, wo die Jungs sich in schwindelerregende Höhen begeben. In der Zeit sei es für die anderen Fahrer eher eine wahre Schinderei auf den knapp 60 Kilometern und 1300 Höhenmetern gewesen, heißt es weiter. Durch den Leutkircher Wald über Mennwangen und querbeet nach Lellwangen. Hier kam auch schon das erste Übel: der Hohlenstein mit einer Steigung von 25 bis 30 Prozent. Hier half nur eins: drücken, drücken, drücken und bloß nicht absteigen. Weiter ging es durch den Wald über Schotter und Forstwege nach Deggenhausen. Unten angekommen ging es auf der anderen Seite auch schon wieder nach oben, und zwar auf 838 Meter – den Höchsten. Endlich wieder abwärts einmal um Wippertsweiler entlang der Rotach nach Urnau, wo allen der letzte Anstieg bevorstand – der Gehrenberg mit 754 Metern Höhe. Einmal drüber ging es über Grünwangen und Mittelstenweiler zurück nach Neufrach. „Danke an alle Teilnehmer und die erbrachte Leistung. Wir freuen uns auf nächstes Jahr“, teilt der RSV mit. Ein großes Dankeschön gehe an die Helfer, die am Vortag mehr als sechs Stunden lang die gesamte Strecke ausgeschildert und die Bedingungen überprüft hatten, heißt es abschließend.