Neuer Weitwanderweg am Arlberg: Über alle Berge

Der Arlberg. Ein Bergmassiv, ein Pass, eine ganze Region. Der Arlberg ist für viele Sehnsuchtsort, für andere vor allem eins: die Wiege des internationalen Skisports. Nun soll ein neuer Weitwanderweg die Region auch in den Sommermonaten bekannter machen. Damit die Muskeln dabei nicht allzu sehr übersäuern und ausreichend Zeit zum Verschnaufen bleibt, helfen die vielen Bergbahnen, die Distanzen gut zu schaffen. Geschlafen wird im Tal, Koffer und Taschen können getrost einem Gepäcktransport anvertraut werden.

Dort, wo im Winter der Schnee glitzert, präsentiert sich im heißen August die ganze bunte Berg- und Farbenpracht. Der rote Enzian schießt in die Höhe, die echten Heidelbeeren sind reif, Bergthymian und Wiesenklee blühen, die von der Sonne erwärmten Arlen, wie die Latschen am Arlberg heißen, verströmen ihren wohligen Duft.

„Die Natur ist so üppig, man weiß gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll“, sagt Geli Häusl begeistert. Die Wanderführerin strotzt nur so vor Wissen und Leidenschaft über die Flora vor Ort. Und davon gibt es auf dem Berggeistweg, der nur ein Abschnitt auf der Etappe zwischen St. Anton und Lech auf dem Arlberg-Trail ist, jede Menge zu entdecken. Mit viel Glück sind sogar Steinböcke zu sehen. „Mit Sicherheit aber Murmeltiere“, verspricht Yannik Rumler vom Tourismusverband Arlberg.

Saftige Wiesen, schroffe Felsen: Die Arlbergregion ist im Sommer eine wahre Augenweide. (Foto: Yvonne Mehmedovic)

Erstes gemeinsames Sommerprojekt

Zwischen den Bergkräutern, Büschen und Latschenkiefern fällt auf großen Steinen immer wieder eine noch glänzende, frisch aufgepinselte rote Farbe auf. Es ist ein rotes „A“, das für den Arlberg-Trail steht. Der neue Weitwanderweg ist das erste gemeinsame Projekt, das die Arlberggemeinden Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph und St. Anton in den Sommermonaten verbindet. In welchem der Orte die Wanderer beginnen und starten, bleibt ihnen selbst überlassen. Auf allen Etappen können Bergbahnen genutzt werden, um den Beinen anstrengende Höhenmeter zu ersparen. Der Weg wird insgesamt als „mittelschwer“ eingestuft.

Alles in allem also eher ein schöner Spaziergang vor traumhafter Bergkulisse? Nicht ganz. „Das ist durchaus eine sportliche Herausforderung“, bewertet Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbands St. Anton, die Tour. Der Weitwanderweg mit einer Gesamtlänge von 40 Kilometern ist auf drei Wandertage angelegt. Der Arlberg-Pass wird einmal umwandert. Etappenlänge: zwischen zwölf und 15 Kilometern. Reine Gehzeit: jeweils rund sechs Stunden. Dabei geht es mitnichten nur über blühende Bergwiesen. Die Wanderer stiefeln auf dem gesamten Trail auch über steinige Berggipfel, loses Geröll und einzelne Schneefelder. „Eine g’scheite Bergausrüstung mit richtigen Wanderschuhen ist daher ein absolutes Muss“, sagt Ebster.

In Summe gilt es, rund 18 Stunden Gehzeit und 6038 Höhenmeter zu Fuß zurückzulegen.Wer im Uhrzeigersinn läuft, hat am meisten davon. „Dann greifen Wegstrecken und die Fahrpläne der Seilbahnen perfekt ineinander“, rät Rumler. Wer nicht den gesamten Trail auf einmal laufen möchte, kann die einzelnen Etappen auch als verschiedene Tagestouren gehen. Auch leichtere Alternativrouten werden angeboten.

Der Arlberg-Trail ist gut ausgeschildert. (Foto: Yvonne Mehmedovic)

Mit dem Arlberg-Trail, dessen Planung rund vier Jahre in Anspruch genommen hat, decken die Macher genau das ab, was vielerorts im Trend liegt: Weitwandern mit Komfort. Geschlafen wird statt auf der Hütte im Hotel, das Gepäck wird in den nächsten Ort transportiert und muss nicht geschleppt werden. Obwohl die einzelnen Wege des Trails schon viel länger bestehen, haben sich die Tourismusverbände bewusst Zeit für den Trail gelassen. „Wir wollten auf allen Etappen einfachere Alternativen suchen und finden“, sagt Ebster.

Wer früher oben ist, kann länger wandern

Mit der Einweihung der Flexenbahn in der Skisaison 2016/2017 haben sich die fünf Arlberg-Gemeinden schon einmal zusammengetan. Mit Erfolg. Mit dem Arlberg-Trail wollen die Tourismusverbände Lech/Zürs und St. Anton nahtlos anknüpfen. Die Vorzeichen, dass dies gelingen wird, stehen gut: Die Wege sind gut präpariert, die Berghütten bieten eine Vielzahl lokaler Leckereien und die Hotels Komfort in unterschiedlichen Preisklassen.

Der Berggeistweg führt an friedlich grasenden Haflingern vorbei zur Kaltenberghütte. (Foto: Yvonne Mehmedovic)

Damit man den Arlberg-Trail entspannt hinter sich bringt, empfiehlt es sich, stets die erste Bergbahn zu nehmen. „Es gibt einfach nix Schöneres, als früh am Berg zu sein“, empfiehlt Geli Häusl. Auch, damit man in den Berghütten länger rasten kann. Das empfiehlt sich nicht nur wegen Kaiserschmarrn, Kaspressknödl oder Frittatensuppe. An der Kaltenberghütte oberhalb von Stuben erwartet die Wanderer neben einem fantastischen Blick in Richtung Zürs zum Beispiel auch ein kleiner Bergsee der – je nach persönlichem Kälteempfinden – zum erfrischenden Bad einlädt. Ein paar Meter weiter grasen Haflinger. Die Idylle erschlägt einen fast. Und dann pfeifen endlich die Murmeltiere. Ein paar Sekunden später sind sie zu sehen. „Wie versprochen“, sagt Yannik Rumler zufrieden. Die Wandergruppe ist es auch.

Erst ertönt das Pfeifen, dann ist es zu sehen: Eins der vielen Murmeltiere am Arlberg. (Foto: Yvonne Mehmedovic)

Die Etappen im Überblick:

Lech – St. Anton:

Gleich zu Beginn der Tour macht die Rüfikopf Seilbahn 900 wertvolle Höhenmeter gut. Auf 2.350 Metern Höhe beginnt die herausforderndste Etappe des Arlberg Trails. Mit Blick Richtung Rüfispitze geht es zunächst oberhalb vom Monzabonsee etwas abwärts in das Ochsengümple. An der Rauhkopfscharte überwinden Sie die Landesgrenze zwischen Vorarlberg und Tirol. Mit Blick zur Stuttgarter Hütte auf 2.310 Metern und der traumhaften Bergkulisse des Arlbergs geht es in Richtung einer kurzen Mittagspause. Es folgt ein Abstieg zur Erlachalpe auf 1.922 Metern, bevor es wieder steil bergauf durch das verborgene Kar zum Knoppenkar geht. Von dort sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zur Bergstation der Vallugabahn I, mit tollem Blick Richtung Etappenort St. Anton am Arlberg. Die 1.300 Meter talwärts übernimmt die Vallugabahn I und die Galzigbahn.

Strecke: 12,4 Kilometer, Gehzeit: 6,5 Stunden, Aufstieg: 1220 Höhenmeter, Abstieg: 918 Höhenmeter, benötigte Lifte: Rüfikopf Seilbahn, Vallugabahn I, Galzigbahn. Die Alternativroute führt über den Rüfikopf und die Stuttgarter Hütte nach Zürs. Von dort geht es mit dem Postbus nach St. Anton.

St. Anton – Stuben:

Diese Etappe des Arlberg Trails startet mit einer Bergfahrt auf den Galzig. Gemütlich führt ein breiter Weg mit tollem Ausblick auf St. Christoph am Arlberg Richtung Passhöhe. Von nun an beginnt der Berggeistweg. Hinter dem Gasthaus Valluga folgt man der Beschilderung Richtung Kaltenberghütte (Weg Nr.19). Bei der nächsten Abzweigung ist der Berggeistweg auf den Wandertafeln angeschrieben. Zunächst geht es gemächlich, später steiler auf einen Sattel. Mit Ausblick Richtung Pateriol und Kaltenberg wandert man bis zu den Maroiseen in der Nähe der Albona II Liftstation. Auf einem kurzen Güterweg führt der Weg bis zur alten Albonagrat Bergstation (nicht bewirtschaftet). Mit traumhaftem Talblick ins Klostertal führt der Weg zur 2.089 Meter hohen Kaltenberghütte. Nach einer Stärkung geht es mit direkter Sicht auf den Flexenpass und Zürs über Wiesen und Moore Richtung Tal. Ganz versteckt führt der Weg immer steiler bergab vorbei am Stubener See mit herrlichen Ausblick auf den Etappenort Stuben am Arlberg.

Strecke: 15 Kilometer, Gehzeit: 6,5 Stunden, Aufstieg: 674 Meter, Abstieg: 1351 Meter, benötigter Lift: Galzigbahn. Die Alternativroute führt von St. Anton über die Rosannaschlucht, den Maienweg und den Arlbergpass nach Stuben.

Stuben – Lech:

Vom malerischen Stuben, dem Tor zum Arlberg, geht es durch die Dorfstraße über einen Forstweg vorbei am E-Trial-Park Richtung Flexental. Kurz nach der Mondscheinhütte (nicht bewirtschaftet) wird der Flexenbach überquert und es geht kurz steiler auf dem Franz-Josef-Weg in Richtung Flexenpass. Während der Tour genießen Sie traumhafte Ausblicke auf der 1.407 Meter hoch gelegene Stuben. Schon bald erreichen Sie auf dem weiteren Weg neben dem Flexenpass die europäische Wasserscheide. Leicht abfallend verläuft der Wanderweg Richtung Zürs. Nach einer kurzen Ortsdurchquerung erreichen Sie am Ortsende die Seekopfbahn. Sie bringt Sie auf 2.212 m. Hier oben wartet nicht nur der traumhafte Ausblick auf den Zürsersee, sondern mit dem Seekopf Panoramarestaurant auch eine hervorragende Gelegenheit für eine Stärkung. Nach dem Zürsersee steigt der Weg steil bergan bis eine kleine, sehr ruhige Wollgrasebene erreicht wird. Anschließend folgen die letzten Höhenmeter bis auf das 2.450 Meter hohe Madlochjoch. Von dort aus geht es auf den Spuren des im Winter bekannten Weißen Rings über Felsen und Alpwiesen mit Blick auf Lech am Arlberg über die Gstüatalpe talwärts. Vor dem Ende dieser Etappe begeistert vor allem der wunderschöne Ausblick auf das 1.450 Meter hoch gelegene Lech am Arlberg.

Strecke: 12,8 Kilometer, Gehzeit: 5 Stunden, Aufstieg: 667 Höhenmeter, Abstieg: 1144 Höhenmeter, benötigter Lift: Seekopfbahn. Die Alternativroute führt vom Flexenpass über Zürs nach Lech.

Strecke insgesamt: 52,1 Kilometer – inklusive Bergbahnen. „Netto“ müssen 40,2 Kilometer gewandert werden. Höchster Punkt: 2647 Meter (Bergstation Valluga I), tiefster Punkt: 1304 Meter (St. Anton).

Und sonst noch so:

Wer Klettersteige mag – vor allem aber sehr gut beherrscht – kommt am Arlberg voll auf seine Kosten. Der Arlberger-Klettersteig mit einer Länge von rund drei Kilometern zählt zur den schönsten, aber auch schwierigsten Klettersteigen der Alpen. In schwindelerregender Höhe wagen sich die Kletterer an steilen Hängen entlang und überqueren zerklüftete Kämme. Mit der Galzigbahn und der Valluga I gelangen Kletterer zum Vallugagrat. Von dort aus weisen Schilder den Weg zum Einstieg in den Klettersteig.

Keine Frage: Die Aussicht steht für sich. (Foto: Tourismusverband St. Anton am Arlberg)

Alternativ kann der Einstieg ab der Sesselbahn Kapall gewählt werden. Der Klettersteig führt über die Knoppenjochspitze, die Lisunspitze, die Kaizähe und die Weißschrofenspitze. Der hochalpine Steig ist mit 2000 Metern Stahlseil, 1050 Seilklemmen und 500 Haken versichert. Je nach Wetter und Kondition sollten für die Strecke vier bis sechs Stunden eingeplant werden. Wer es wagt, wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Der Blick reicht von den Lechtaler und Allgäuer Alpen im Norden über die Stubaier und Ötztaler Alpen bis hin zur Verwallgruppe und zur Silvretta. Der Steig kann auch mit einem ortskundigen Bergführer in Angriff genommen werden. Infos unter www.stantonamarlberg.com.

Besondere Bergstube

Zur Verwallstube hinauf fahren: Eines der höchst gelegenen Haubenrestaurants Europas (15/20 Hauben) kann von St. Anton aus bequem mit der Bahn erreicht werden. Das Restaurant von Manfred Fahrner gibt es bereits seit 30Jahren und liegt auf 2085 Metern. Tatkräftig unterstützt wird Fahrner dabei von seinem Sohn Stefan. Wer auf der wunderschönen Sonnenterasse sitzen will, sollte unbedingt vorab einen Tisch reservieren. Mehr unter www.verwallstube.at.

Besonderer Einkauf:

Passende Mitbringsel bietet Familie Senn in der Sennstube in St. Anton, beispielsweise eine große Anzahl an Schnäpsen und Likören, beispielsweise der Arlengeist. Er ist ein Destillat aus Arlenzapfen, jener Latschenkieferngewächse, die dem Arlberg den Namen gegeben haben. Weitere Infos unter www.sennsationell.at.