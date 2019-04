U20-Volleyballer des VfB Friedrichshafen werden Vizemeister

Titel verpasst, Ticket zur deutschen Meisterschaft gelöst: So lässt sich die süddeutsche U20-Volleyballmeisterschaft für den VfB Friedrichshafen in Kürze zusammenfassen. In heimischer Halle musste das Team von VfB-Trainer Adrian Pfleghar dem TV Rottenburg den Meistertitel überlassen.

Gemäß Auslosung traf das VfB-Team auf die SG Sinsheim/Helmstadt (25:18, 25:19) und den USC Konstanz (25:19, 25:16), gewann beide Partien mit 2:0 und zog als Tabellenerster in die Endrunde ein. In der anderen Vorrundengruppe besiegte der TV Rottenburg sowohl den TV Bühl (25:21, 25:20) als auch die FT 1844 Freiburg (24:26, 25:15, 15:11).

Anschließend kam es zu einem Viererturnier zwischen dem VfB, Rottenburg, Bühl und Konstanz, wobei die Ergebnisse aus der Vorrunde mitgenommen wurden.

Nach dem Vorrundensieg gegen Konstanz und dem 2:0-Erfolg (25:20, 25:17) gegen TV Bühl hatte sich Friedrichshafen ebenso wie Rottenburg bereits qualifiziert. Die Schlusspartie wurde so zu einem echten Endspiel um die süddeutsche Meisterschaft. Während die Rottenburger mit breiter Brust zur Sache gingen, spielten die Häfler zu verzagt und in der Folge zu fehlerhaft, um gegen den TVR zu bestehen. Am Ende unterlag Friedrichshafen mit 0:2 (22:25, 21:25) und musste sich mit dem Titel Vizemeister zufrieden geben.

Die Chance auf Revanche besteht am 4./5. Mai bei den deutschen Meisterschaften, wenn 16 Teams um den Titel kämpfen. Aus Baden-Württemberg sind drei Vereine vertreten: Neben dem TVR und dem VfB ist auch der TV Bühl als Ausrichter dabei.