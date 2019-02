U20 des VfB Friedrichshafen ist Württembergischer Meister

Bei den Württembergischen Volleyballmeisterschaften hat die männliche U20-Jugend des VfB Friedrichshafen den Titel geholt, und das zum elften Mal in Folge. Die U20 weiblich ist als zweitplatziertes Team ebenfalls für die nächste Runde am 30./31. März qualifiziert. Bei der U16 lief es dagegen nicht so gut: Die Jungs belegten die vierten Platz in ihrer Altersklasse, die Mädchen den dritten. Als Ausrichter darf die U16 weiblich am 4./5. Mai trotzdem bei der Deutschen Meisterschaft mitspielen. Foto: privat