U19-Weltmeisterschaft: Bundestrainer Dan Ilott nominiert drei Youngstars

Frohe Kunde für Felix Baumann, Milan Kvrzic und Carl Möller vom Volleyball-Bundesstützpunkt Friedrichshafen: Die drei Nachwuchsspieler sind von U19-Bundestrainer Dan Ilott für die U19-Weltmeisterschaft in Iran nominiert worden.

Stützpunktleiter Ralf Hoppe gönnt den Spielern die Teilnahme und empfindet das als Auszeichnung. „Wir freuen uns, dass sich drei Youngstars für die WM-Teilnahme empfohlen haben. Damit kommt ein Viertel des zwölfköpfigen Teams vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen“, kommentiert Hoppe. Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft vom 22. August bis 2. September. In Iran kämpfen 20 Mannschaften um den Titel. Deutschland spielt in der Vorrundengruppe D gegen Ägypten, Argentinien, die Dominikanische Republik und Kuba. Zuspieler Kvrzic, Mittelblocker Möller und Außenangreifer Baumann von den Volley Youngstars wollen entscheidende Impulse für ein erfolgreiches Turnier setzen.

U19-Team sammelt Spielpraxis in Paris

DVV-Trainer Dan Ilott bereitet seine Jungs schon seit Mitte Juli auf das Turnier vor und bis zum Abflug nach Teheran stehen noch weitere Lehrgänge auf dem Programm. Um Spielpraxis zu sammeln, nimmt die U19 vom 10. bis 14. August am Wevza-Turnier in Paris teil. Anschließend geht es zum Training zurück nach Frankfurt, von dort aus hebt der DVV-Tross dann am 20. August Richtung Iran ab.