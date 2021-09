U18-Wahlbüro für Friedrichshafen öffnet am 17. September

Politik geht jeden an. Für viele Kinder und Jugendliche ist sicherlich die Bundestagswahl thematisch so weit weg wie ein Trip zum Mond. Mit der U18-Wahl will das Jugend- und Kulturzentrum Molke und die Kampagne „Demokratie leben!“ im Bodenseekreis gerade für diese Personengruppe das Thema Wahlen zum Anfassen nach Friedrichshafen bringen. Kinder und Jugendliche haben am 17. September von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich an der U18-Wahl zu beteiligen.

U18-Wahlen werden immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. Zur Bundestagswahl rücken somit politische Zukunftsdiskussionen ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch Kinder und Jugendliche, sie stellen sich Fragen und äußern politische Wünsche. An diesem Punkt setzt U18 an. Dabei soll der Umgang mit der Bundestagswahl vermittelt werden. Darüber hinaus kommen die jungen Menschen so mit politischen Themen in Kontakt. Durch das mit dieser Aktion geweckte Interesse an Politik bieten sich Gelegenheit, mit Gleichaltrigen zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Bei der U18 Wahl können alle jungen Menschen teilnehmen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Bodenseekreis haben. Es können die Parteien/Spitzenkandidaten gewählt werden, die für die Bundestagswahl 2021 zugelassen wurden. Das Abstimmungsergebnis aus dem Bodenseekreis fließt in die landesweite Auszählung ein.