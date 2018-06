U18-Volleyballer zählen nicht zu den Favoriten

Während die U14-Jugend am 5. und 6. Mai in eigener Halle um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft schmettert, tritt die U18-Jugend zur selben Zeit in ihrer Altersklasse in Waldgirmes (Hessen) an. Kein leichtes Unterfangen, wie Trainer Paolo Cipollone vermutet. „Es sind viele Mannschaften dabei, die den Titel holen können“, sagt VfB-Trainer Cipollone. Er schätzt das 16er-Teilnehmerfeld als relativ ausgeglichen ein. Schweriner SC, PSV Eutin, VC Angermünde, VC Potsdam Waldstadt, USC Braunschweig, VCB Tecklenburger Land, L.E.Volleys, VC Dresden, Moerser SC, VV Humann Essen, TSV Mühldorf, TV Waldgirmes, TuS Kriftel, TV Bliesen und TV Rottenburg sind die Konkurrenten, die es aus dem Feld zu schlagen gilt.

Als einer der Favoriten gilt der TSV Mühldorf. Die Bayern haben vor zwei Jahren die U16-Meisterschaft gewonnen. Den dritten Platz teilten sich damals der VC Dresden und der VfB Friedrichshafen. Als Ziel für dieses Jahr gibt Cipollone eine „einstellige Platzierung“ vor. Das wäre bereits erreicht, wenn der VfB die Vorrunde als Gruppenerster abschließen würde. Dazu müssen sich die Häfler gegen den Moerser SC, VBC Tecklenburger Land und Ausrichter TV Waldgirmes durchsetzen. Danach geht’s im K.o.-System weiter, bevor am Sonntagnachmittag der Deutsche U18-Meister gekürt wird.

Mit diesen zwölf Jungs tritt der VfB in Waldgirmes an: Luca Wanek, Jannis Hopt, Jannis Reimerink, Manuel Harms, Jan Jalowietzki, Timon Schippmann, Christian Diemers, Jakob Günthör, Jakob Elsäßer, Moritz Angele, Steffen Haussmann und Moritz Rauber. Auf der Trainerbank sitzt Paolo Cipollone, der von Adrian Pfleghar und Bogdan Jalowietzki unterstützt wird. (gus)