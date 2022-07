U18-Junioren des TC Friedrichshafen halten die Oberliga

Die U18-Junioren des TC Friedrichshafen haben das Endspiel um den Klassenerhalt für sich entschieden. Im Heimspiel gegen den TC Waiblingen gab es einen klaren 5:1-Sieg. Damit bleiben die Häfler in der Tennis-Oberliga, Waiblingen muss den Gang in die Verbandsstaffel antreten. In Abstiegsgefahr befinden sich allerdings noch die Herren und die Damen, die am vergangenen Wochenende jeweils eine Niederlage kassierten.

Beim einzigen und entscheidenden Saisonsieg der U18-Junioren gewannen Luca Steinhauser, Elias Lagger und Jonas Feyen ihre Einzel, womit die Niederlage von Jonas Sterk gegen Waiblingens Noah Samy Held (3:6, 4:6) verschmerzbar war. Denn auch in den Doppeln spielte der TC Friedrichshafen dominant. Steinhauser/Sterk schlugen Patrik und Jannik Knödl und Lagger/Feyen waren gegen Luca Singer und Held erfolgreich. Somit war der Ligaverbleib gesichert.

Einen weiteren Schritt in Richtung Nichtabstieg wollten die Herren des Tennisclubs Friedrichshafen in der Verbandsliga machen. Anders als beim ersten Saisonsieg gegen den TC Weil im Schönbuch gelang es den Häflern in der Partie gegen Leonberg/Eltingen aber nicht, einen 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch in einen Sieg umzuwandeln. Jakob Feyen und Konstantinos Ramnialis mussten gegen Tino Hager und Florian Steimle eine Niederlage im Matchtiebreak (6:7, 6:3, 8:10) hinnehmen. Trotz der beiden Erfolge von Elias Lagger und Heiko Feyen sowie von Johannes Ritter und Jonas Feyen im Doppel verlor der TCF damit die Begegnung knapp mit 4:5 und rutschte auf den letzten Platz ab. Friedrichshafen trat ohne seine Nummer 1 Adam Bronka an. Ihre Einzel gewannen Elias Lagger und Heiko Feyen.

Mit 4:5 unterlagen auch die Damen im Heimspiel gegen den TC Leinfelden-Echterdingen. Auch hier stand es nach den Einzeln 2:4 aus Sicht der Häflerinnen und auch hier blieb die Überraschung von drei gewonnenen Doppeln aus. In der Verbandsliga stehen die TCF-Damen auf dem letzten Tabellenplatz.

Die beiden Seniorenmannschaften auf Verbandsebene belegen derzeit den ersten Platz der jeweiligen Tabelle. Die Herren 50 gewannen mit 6:3 in Eschach und die Herren 60 deutlich mit 8:1 in Rommelsbach.