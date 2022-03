U17 Radballer im Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. März fand in der Schulsporthalle in Ailingen das Viertelfinale der U17 zur Deutschen Meisterschaft statt. Mit von der Partie waren Jakob Schlegel und Nelio Böck vom Radfahrverein Ailingen e.V. Im ersten Spiel traf Ailingen auf die bekannte Mannschaft aus Langenschiltach. Die Ailinger Jungs hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und konnten sich bis zur Halbzeit einen 4:0 Vorsprung erspielen. Die zweite Hälfte konnte man weiter sein Spiel machen und siegte mit nur einem Eckball Gegentreffer 7:1. Im zweiten Spiel traf Ailingen auf die Mannschaft Erzhausen aus Hessen. In einem sehr einseitigen Spiel führte Ailingen bis zur Pause mit 6:0 und konnte bis zum Ende ein 10:0 herausspielen. Im letzten Spiel war Singen der Gegner. Bei eigenem Anspiel und einer Unkonzentriertheit sah man sich nach ein paar Sekunden im Rückstand und hatte nun mit eigenen Unsicherheiten zu kämpfen. Im weiterem Verlauf konnte Ailingen sich mit einem 2:2 in die Pause retten. Die zweite Hälfte konnte Ailingen die Konzentration nicht hoch halten, bei einem verschossenen 4 Meter Strafstoß trennte man sich aus Ailinger Sicht erleichtert mit 3:3. Somit waren Ailingen und Singen Punktgleich. Ailingen hatte aber das bessere Torverhältnis und konnte somit erneut (nach der Baden-Württembergischen Meisterschaft) den ersten Platz belegen. Ailingen hat sich somit für das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert und könnte mit einer guten Leistung die Saison krönen und in das Finalturnier der Deutschen Meisterschaft einziehen.