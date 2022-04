U17-Radballer des RVI Ailingen scheitern im DM-Halbfinale

Nelio Böck und Jakob Schlegel vom RVI Ailingen haben die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft der U17 verpasst. Im DM-Halbfinale verloren die beiden Radballer das entscheidende Spiel gegen Reideburg.

Es hätte schon ein Unentschieden gereicht, um im Meisterschaftsfinale im Mai dabei zu sein. Die Stimmung in der Halle war motivierend, das Duo wurde mit Trommeln und viel Applaus gepusht. Böck und Schlegel legten dann auch stark vor. Nach einer 2:0-Führung produzierten die Ailinger dann aber zu viele eigene Leichtsinnsfehler, die in kurzer Zeit den Ausgleich mit sich brachten. In der zweiten Halbzeit spielten die Reideburger clever und fügten Ailingen eine 3:5-Niederlage zu. Es war die zweite Pleite des Tages, nachdem die erste Begegnung gegen Sulgen mit 1:3 verloren ging. Zwei Siege gegen Großkoschen (3:2) und Gifhorn (10:1) reichten damit nicht aus, um das Ticket für das DM-Finale zu lösen.