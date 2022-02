U16-Volleyballer des VfB Friedrichshafen feiern nächsten Triumph

Erst vor knapp einem Monat bejubelten die U16-Volleyballer des VfB Friedrichshafen den Titel in der Baden-Württembergliga. Dabei blieben sie ungeschlagen und fuhren die maximale Punkteausbeute ein. Und daran knüpfte die Mannschaft von Trainer Timo Meßmer nun an: In Ludwigsburg krönte sich die U16 des VfB zum württembergischen Meister.

Um diesen Titel spielten acht Volleyballmannschaften. Die Teams wurden in zwei Gruppen unterteilt, für den VfB-Nachwuchs lauteten die Gegner Böblingen, SG Volley Alb/Brenztal und Ludwigsburg. Auf dem Weg zur württembergischen Meisterschaft waren die Kontrahenten letztlich nur eine Durchgangsstation. Gerade in den Partien gegen Böblingen (25:4, 25:10) und Ludwigsburg (25:9, 25:5) zeigten sich die Häfler Volleyballer total überlegen. Etwas besser hielt die SG Volley Alb/Brenztal dagegen, doch auch in diesem Duell setzte sich der VfB mit 25:19 und 25:13 durch – verletzungsbedingt musste ein Häfler Spieler ausscheiden, sodass Meßmer gegen Ludwigsburg und in den K.o.-Rundenspielen nur noch elf Akteure zur Verfügung standen.

Häfler entscheiden packendes Halbfinale für sich

Damit zog der VfB als Gruppenerster und ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Hier wartete Schmiden – die 70 Zuschauer, davon 20 mitgereiste Häfler, sahen eine packende Begegnung. Aber auch in diesem Spiel auf Augenhöhe gewann Friedrichshafen beide Sätze. Nach einem knappen 25:23 machte es der VfB im zweiten Satz zwar richtig spannend, konnte allerdings einen der vielen Matchbälle zum 32:30 verwandeln und stand somit im Finale.

Im Endspiel sicherte sich der VfB-Nachwuchs dann einen recht souveränen Sieg gegen Rottenburg (25:16, 25:17). „Die Jungs krönten sich nach der U12, U13 und U14 in den vorigen Jahren nun auch in der U16 zum württembergischen Meister“, heißt es in der VfB-Mitteilung.

Ohne ein verlorenes Spiel in der laufenden Saison geht es nun zur Regionalmeisterschaft (gesamt Baden-Württemberg) am 19. März.