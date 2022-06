U14-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen qualifizieren sich für deutsche Meisterschaft

Die erste U14-Kegelmannschaft der Sportfreunde Friedrichshafen hat sich die Teilnahme an den an Pfingsten stattfindenden deutschen Jugend-Meisterschaften an der Säbener Straße in München gesichert. Gelungen ist ihr das mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft der U14-Jugend im Sindelfinger Glaspalast – dafür hatte sich das Team genauso wie die zweite Mannschaft der Sportfreunde über die Punkterunde im Bezirk Oberschwaben-Zollern qualifiziert.

Das erste Team der Sportfreunde ging als Mitfavorit ins Rennen und konnte mit dieser Rolle auch gut umgehen. Im Vorlauf reihten sich die Spieler Fabian Dick (508 Kegel), David Lotina (456), Slavko Naric (519) und Nils Woittrich (501) mit insgesamt 1984 Kegel hinter dem KC Schwabsberg auf Platz zwei ein. Da der Rückstand nur vier Kegel betrug, hatten die Sportfreunde noch alle Chancen im Endlauf. Und dort schaffte es das Team des Trainers Maik Willer und der Trainerin Dragana Lotina tatsächlich, Schwabsberg noch abzufangen und sich zum württembergischen Mannschaftsmeister der U14 zu krönen. Der Tagesbestwert gelang Slavko Naric mit 540 Kegeln. Unterdessen landete die zweite Mannschaft der Sportfreunde auf Rang sechs.

Landestitel für Ben Hofmann

Einen weiteren Titel für die Sportfreunde holte Ben Hofmann in der Klasse U10. Mit 304 Kegel auf 60 Wurf ins Volle hielt er den zweitplatzierten Pius Maier (264) aus Schwabsberg klar auf Distanz. Elena Lotina erreichte in der weiblichen Konkurrenz mit 238 Kegel Rang fünf.