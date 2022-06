U13-Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewinnen württembergische Meisterschaft

Die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen hat im Jugendbereich einen weiteren Erfolg gelandet. Nachdem gerade die U16 mit mehreren Titeln geglänzt hat, triumphierte nun auch die U13 bei der württembergischen Meisterschaft.

Bei der württembergischen Meisterschaft sicherte sich Friedrichshafen den Platz als Heimmannschaft und rutschte nach zwei Absagen aus dem Bezirk Nord mit zwei weiteren Teams rein. Gespielt wurde im Drei gegen drei. Insgesamt 12 Teams kämpften um die besten Plätze.

Finalsieg gegen Biberach

Die erste Mannschaft Friedrichshafens beendete die Gruppenphase auf Platz eins und setzte sich im Finale gegen die TG Biberach durch. Vierter wurde das zweite VfB-Team und auf Rang neun landete Friedrichshafen III.

Nach dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft darf der VfB 1 beim Regionalspielfest am 25. und 26. Juli noch ein letztes Mal in dieser Saison in der U13 aufschlagen.