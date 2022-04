„Just Boyz Day“ nennt sich ein Programm, das am Samstag, 7. Mai, im Spielehaus und im Jugend- und Kulturzentrum Molke von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten wird. Unter dem Motto „Typisch Jungs“ können Jungen zwischen zehn und 14 Jahren an mehreren Workshops teilnehmen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Verantwortlichen ein breites Spektrum an verschiedenen Workshops zusammen gestellt. Die Auswahl sei von den Leuten im Spielehaus und dem Jugend- und Kulturzentrum Molke in Zusammenarbeit mit Sezai Coban, der Wissenswerkstatt, der evangelischen Gesamtkirchengemeinde und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern zusammengestellt, heißt es in der Pressemeldung.

Demnach gibt es ganztägige Workshops wie „Technik, Tüfteln und Löten“, bei dem eine Lichtbox gestaltet werden kann und die Teilnehmer lernen, einen elektrischen Bausatz zu löten. Bei „Cooles Kochen, coole Jungs“ geht es darum, was in der Küche gerade angesagt ist. Die Teilnehmer entscheiden selbst, was gekocht wird. Im Tonstudio steht Songwriting auf dem Programm. Für alle, die Lust an Musik haben, Texte schreiben möchten, ein Instrument spielen oder sich einfach mal musikalisch ausprobieren wollen.

Jungs, die an zwei Workshops mitmachen wollen, können sich eine Workshop-Kombi aussuchen, wie beispielsweise „Die Handwerkskunst des Schmiedens“ und „Achtung, Fertig – Selber Nähen!“.

Weitere Workshop-Kombis sind Graffiti und Breakdance, Bumerang und Scooter sowie Siebdruck und Raufen und Rangeln. Wer will, kann sein eigenes Gemälde im Graffitistyle malen, die Grundbewegungen beim Breakdance lernen, den eigenen Dreiflügel-Bumerang sägen, feilen und schleifen sowie die ersten Rollversuche auf dem Scooter unter professioneller Anleitung wagen.

Beim Siebdruck können T-Shirts selbst designed und gedruckt werden. Um Geschicklichkeit und Reaktion geht es beim Raufen und Rangeln.

Wer sich für einen Workshop beim Boyz Day interessiert, muss sich vorab unter www.friedrichshafen.de/feripro anmelden. Beginn ist um 9.30 Uhr. Die Workshops enden um 16.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Darin eingeschlossen ist das Mittagessen.

Weitere Fragen an Christoph Arnold vom Jugend- und Kulturzentrum Molke, Telefon: 07541 / 38 67 25, E-Mail: c.arnold@friedrichshafen.de, und Mario Christmann vom Spielehaus, Telefon: 07541 / 38 67 28, E-Mail: m.christmann@friedrichshafen.de.