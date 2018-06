Während die „Seesterne“ des TV Kressbronn in der Handball-Bezirksliga am Wochenende überzeugt haben, mussten sich die aktiven Mannschaften des FC Kluftern – jeweils Kreisliga – und die Reserveteams der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksklasse geschlagen geben. Die Begegnungen in der Übersicht:

TSF Ludwigsfeld - TV Kressbronn 21:26 (9:14): Wahrscheinlich eines ihrer bisher besten Spiele in der laufenden Hallenrunde haben die Mädels aus Kressbronn in Ludwigsfeld gemacht. Mitte der ersten Halbzeit zog die Mannschaft von TVK-Trainerin Stefanie Raaf das Tempo an und kam mit schönen Aktionen zum Torerfolg. Auch nach dem Seitenwechsel waren Spielertrainerin Martina Kordic und Co. zunächst das bessere Team und lagen in der 41. Minute mit 19:13 in Führung. Bedingt durch einige Verletzungsunterbrechungen und dem Ausscheiden von Kordic, die sich eine Gesichtsverletzung zuzog, wurde es in der Folge noch einmal spannend (19:18 aus Kressbronner Sicht, 48.). Dass die Partie nicht zugunsten der Gastgeberinnen kippte, war der großen Moral und dem Kampfgeist von Ann-Kathrin Messner und ihren Mitspielerinnen geschuldet, die den Sieg auch für Spielertrainerin Kordic holten. „Es war insgesamt ein sensationell guter Auftritt meiner Mannschaft“, freute sich Raaf. „Ich bin unheimlich stolz auf diese Mädels.“

TVK: Fricker, Rönsch (Tor); Steiner (7), Kordic (6/3), Messner (6/2), Ullrich (3), Dreher (2), Beck (2), Sattler, Cilek, Hanser, Bentele, Hepp.

TSG Leutkirch - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 41:23 (18:12): „Wir haben es in der ersten Halbzeit recht ordentlich gemacht“, bilanzierte HSG-Spielertrainer Klaus Schmidt. Mag bei einem 12:18-Rückstand im Allgäu nach einer merkwürdigen Äußerung klingen. Bedenkt man jedoch, dass die Zweite der HSG FF allein in Durchgang eins vier Strafwürfe ungenutzt ließ, klingt das schon plausibler. Und dennoch ging die Häfler Reserve abermals als klarer Verlierer vom Feld, weil sie nach dem Pausentee in „alte Muster“ (Schmidt) verfiel. Heißt: Die Gäste vom Bodensee erlaubten sich zu viele Ballverluste und waren mitunter nicht schnell genug auf den Beinen. Daher gewann die TSG auch in dieser Höhe verdient.

HSG FF II: Wünsche (Tor), Nothelfer (10/2), Baumann (6), Gleich (3), Gräfe (2), Hörmann (2), Magino, Rauch, Schmidt, Geppert.

HSG Langenau/Elchingen - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 16:13 (5:8): Den Tabellenzweiten am Rande einer Niederlage gehabt und dann doch verloren: So könnte man den Auftritt der Damen II der Häfler HSG in Langenau zusammenfassen. Nachdem Spielertrainerin Carina Pilsner und ihr Team zur Pause mit 8:5 vorne lagen, ging ihnen in der Schlussphase die Kraft und das Personal aus. Ohnehin nur mit neun Spielerinnen angetreten, sah Saskia Helfricht in der 43. Minute nach einer „Notbremse“ die Rote Karte. Folgerichtig drehten die Gastgeberinnen die Partie und behielten beide Zähler für sich. „Das ist sehr schade“, betonte Pilsner und fügte hinzu: „Mit ein oder zwei Spielerinnen mehr hätten wir das Spiel gewinnen können. Ich möchte mich bei Nadine Rölli bedanken, die uns im Spiel gehalten hat.“ Darüber hinaus feierte Christiane Pfeffer ein eindrucksvolles Debüt im Häfler Trikot.

HSG FF II: Rölli (Tor), Pfeffer (5/4), Pilsner (4/1), Helfricht (2), Krause (1), Wuhrer (1), Heim, Röhner, Seliger.

TSG Leutkirch II - FC Kluftern 28:17 (12:6) und MTG Wangen II - FC Kluftern 35:7 (17:5): Nichts zu holen hat es für die aktiven Handballerinnen und Handballer aus Kluftern gegeben. Während das Damenteam von der Wangener Reserve überrollt wurde, unterlag auch das Herrenteam von Reinhard Gessinger bei der Zweiten aus Leutkirch klar. Und das, obwohl Kluftern als bisheriger Tabellenzweiter gegen den Siebtplatzierten klarer Favorit gewesen war. Das Damenteam von Jürgen Frank reiste ohne Wechselmöglichkeit an. Während Melanie Pieper das Tor hütete, musste ihre Kollegin Sarah Engelhardt als Feldspielerin ran.