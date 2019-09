Der TuS Immenstaad hat erneut eine Niederlage einstecken müssen und ist jetzt mit weiterhin nur drei Punkten endgültig im Tabellenkeller angekommen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver unterlag bei der Herdwanger Spielgemeinschaft mit 1:3 Toren.

In einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte, in der sich die Gegner nichts schenkten, gerieten die ersatzgeschwächten Gäste nach 27 Minuten durch einen Klärungsversuch von Robin Mair, der im eigenen Tor landete, in Rückstand. Der Ausgleichstreffer fiel direkt vor der Pause nach einem Spielzug über links, den Lucas Haug vollendete. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Zunächst konnte Immenstaads Keeper Alexander Schmidt noch mehrfach Schlimmeres verhindern, doch in der letzten Viertelstunde überrannte Herdwangens Torjäger Fabian Fügner im Abstand von neun Minuten gleich zweimal die Abwehr der Gäste und stellte den 1:3-Endstand her. „Wir kamen in der zweiten Spielhälfte mit der robusten Spielweise der Herdwanger nicht mehr zurecht“, sagte TuS-Vorsitzender Clemens Müller nach dem Spiel. „Außerdem war unsere Abwehr nicht sattelfest.“ Er sieht das seit Saisonbeginn bestehende Problem hauptsächlich in der schwierigen Personalsituation: Etliche Stammspieler sind urlaubs-, berufs- oder verletzungsbedingt verhindert. Ein Zustand, der noch einige Wochen andauern wird. „Wir sind erst ab Ende Oktober personell wieder besser aufgestellt“, setzt Müller seine Hoffnungen auf die Rückrunde.

Kluftern klettert auf Rang zwei

Der FC Kluftern hat mit einem 3:1-Heimsieg gegen die SG Heiligenberg/Illmensee den zweiten Tabellenplatz erobert. Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Ralf Kaiser vom mit einem 3:0 gegen Meßkirch ebenfalls siegreichen Tabellenführer, dem Bezirksliga-Absteiger SV Bermatingen. „Es war eine schwierige Partie“, sagte Kaiser nach dem Spiel. „Wir hatten zwar über die gesamte Spielzeit viele gute Chancen, konnten uns aber im Abschluss nur schwer gegen die abwehrstarken Illmenseer durchsetzen.“

Lange Zeit hielten die Gäste, die immer wieder für gefährliche Situationen sorgten, dem Druck der Platzherren stand. Doch dann landete der Ball in der 44. Minute nach einem Eckball von Alexander Rudolph mit Zwischenstation am Fuß des Illmenseers Tobias Waibel im gegnerischen Tor und schon eine Minute später erhöhte Alexander Weber per Kopf zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste das Spiel zu drehen, kamen aber dank der gut gestaffelten Abwehrreihen und der souveränen Paraden des jungen Ersatztorhüters Philipp Wild nicht zum Zug.

Der Anschlusstreffer fiel in der 71. Minute, als Amadou-Alpha Colley den Ball aus einer unübersichtlichen Situation heraus über die Torlinie schob. Nach einem Foul an Klufterns Stürmer Bernd Schmollinger zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Ein Strafstoß, den Mats Goldman souverän ausführte, und ein 3:1-Vorsprung, den der FC Kluftern entspannt über die Zeit brachte.