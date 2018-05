Mit einem Erfolgserlebnis haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen am Samstag den letzten Test vor dem Ligastart in einer Woche beendet. In Abwesenheit von gleich drei Stammspielern sichert sich das Häfler Flaggschiff den Turniersieg in der Kategorie B. Zum 30. Mal fand im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz das „Alfred-Schöler-Gedächtnisturnier“ des TV Neugablonz statt. 28 Mannschaften aus Bayern, Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich nutzten die Gelegenheit, ein letztes Mal vor dem Saisonstart ihre Form zu testen.

Der VfB Friedrichshafen ging mit beiden Wettkampfteams an den Start und wurde bereits in der Vorrunde stark gefordert. Das Regionalligateam traf in seiner Gruppe auf Zweitligist TV Segnitz, Bayernligist TG Landshut und den oberbayrischen Bezirksligavertreter T05 München. Den angestrebten Aufstieg ins A-Turnier verpassten die Häfler als Gruppendritter knapp. Ausgerechnet im entscheidenden Spiel gegen Landshut leistete man sich zu viele leichte Fehler und haderte darüber hinaus mit dem Schiedsrichter.

Die Enttäuschung über die verpasste Chance saß tief. Dann aber legten die Seehasen den Schalter um und wahrten sowohl in der Qualifikationsrunde des B-Turniers wie auch im Halbfinale gegen den TV Amendingen die weiße Weste.

Das Finale gegen den TV Unterpfaffenhofen entwickelte sich zu einem wahren Faustballkrimi. In beiden Sätzen musste der VfB in die Verlängerung, behielt jedoch in den entscheidenden Situationen die Nerven und sicherte sich am Ende verdient den Turniersieg.

Das Bezirksligateam nutzte das Turnier vor allem um Aufstellungsvarianten zu testen und Wettkampferfahrung zu sammeln. In der Vorrunde blieb man gegen die durchweg höherklassige Konkurrenz sieglos. Besser lief es in der Qualifikationsrunde, auch wenn die vielen Wechsel den Spielfluss hemmten. Einen positiven Eindruck hinterließ vor allem Nachwuchshoffnung Florian Falke. Der junge Häfler bot bei seinem Debüt eine sehr solide Leistung und darf sich nun Hoffnungen auf weitere Einsätze in der anstehenden Saison machen. Am Ende belegte die VfB-Reserve im B-Turnier den achten Schlussrang.