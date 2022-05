Turnerschaft Friedrichshafen beim Landesturnfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Da turnt sich was zusammen“ war das diesjährige Motto des Landesturnfests in Lahr vom 25. bis 29. Mai. Die Turnerschaft Friedrichshafen 1862 e.V. war mit zwei Gruppen vertreten, die die Vielfältigkeit des Turnsports und auch des Turnfests verkörpern. Zum einen die Wettkampfturnerinnen der Turnerschaft, die an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden ihr Können zeigten. Zum anderen die Gymnastikgruppe von Klara Schweizer, die nach langer Auftrittspause durch Corona ihre neu einstudierte Choreographie an mehreren Tagen auf verschiedenen Bühnen präsentierte.

Den Auftakt eines langen Wettkampftages machten Karin und Lisa Bretzel, die bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften starteten (Altersklasse 30-35 Jahre). Beide turnten einen fehlerfreien Wettkampf, der Karin zur Bronzemedaille führte. Lisa reihte sich knapp dahinter auf Platz 5 ein, was für beide nach fast zehnjähriger Wettkampfpause ein toller Erfolg ist.

Die neun Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, die Karin und Lisa Bretzel trainieren, waren anschließend mit ihrem Wettkampf dran. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Maria Merk, die unter 67 Teilnehmern einen tollen 7. Platz erturnte. Auch die anderen Mädchen präsentierten schöne Übungen und konnten sich über Plätze im mittleren Teilnehmerfeld freuen.

Mit insgesamt fünf Auftritten war die Gymnastikgruppe von Klara Schweizer während der Turnfesttage im Einsatz. Abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten ohne und mit dem Band war das Thema ihrer einstudierten Vorführung.

Von einer Jury wurde ausdrücklich hervorgehoben, dass die Choreografie vielfältige und harmonische Bewegungsabläufe beinhaltet, welche gekonnt zur Musik umgesetzt wurden. Außerdem spüre man die exzellente Gruppendynamik.

Vielfalt für jedes Alter bieten der Turnsport und die verschiedenen Gruppen bei der Turnerschaft Friedrichshafen. Ein Landesturnfest schafft Verbindung und vor allem gemeinsame Erinnerungen.