Turnerschaft Friedrichshafen auf dem Podest

Vor Kurzem sind in Weingarten die Gaumeisterschaften im Trampolinturnen ausgetragen worden. Mit am Start war auch ein Team der Turnerschaft Friedrichshafen. Laut Pressemitteilung ernurnte sich Elaine Matt in der Aufbauklasse Juti D den Sieg, gefolgt von ihrer Vereinskameradin Emma Dörschel. In der Aufbauklasse Juti C startete Lucie Dittmann und wurde hier ebenfalls Zweite. Für alle drei Nachwuchsturnerinnen war es der erste Wettkampf. Janina Fehrenbach, Fiona Möller und Julia Emser starteten in der Gauklasse Juti C und belegten hier die Ränge zwei, fünf und sechs. Mit diesen Ergebnissen zeigte sich das Trainerteam Nadine und Petra Akata sowie Carola Benter sehr zufrieden.