Turnerinnen überzeugen mit guten Leistungen

Für die Wettkampfgruppen der Turnerschaft Friedrichshafen begann Ende September die Wettkampfserie in der Schülerliga, bei der in drei Aufeinandertreffen der oberschwäbische Mannschaftsmeister gesucht wird. Für die meisten Kinder waren es die ersten Wettkämpfe überhaupt in ihrem Leben. Mit viel Ehrgeiz, Fleiß und Geduld lernten sie in den letzten Monaten mit den Trainerinnen Karin und Lisa Bretzel, Elisa Böhme und Celine Stauber ihre Übungen.

9 Kinder zwischen 8 und 9 Jahren starteten in zwei E-Jugend Mannschaften. Nach drei Wettkampftagen erreichten sie in der Gesamtwertung Rang 10 und 14. Den Trainerinnen war es wichtig, dass die Kinder nur die Elemente zeigen, die sie auch sicher beherrschen, damit die Übungen mit Freude angegangen werden können. Dieser Plan ging auf und die Mädels begeisterten mit Teamgeist, Spaß und toller Ausführung. Um im nächsten Jahr weiter vorne mitmischen zu können, wird jetzt im Training der Fokus auf das Erlernen neuer, schwierigere Elemente gelegt, um die Ausgangswertungen der Übungen zu erhöhen.

In der D-Jugend starteten 5 Mädels, die in einem starken Teilnehmerfeld hervorragend mithalten konnten und nach dem zweiten Wettkampftag in Bad Wurzach auf Rang 8 lagen. Zu Platz 2 fehlten nur wenige Punkte, was die Spannung vor dem dritten und letzten Wettkampftag in Ailingen nach oben trieb. Trotz konstant guter Leistungen hat es nicht mehr zu einer Verbesserung der Platzierung in der Gesamtwertung gereicht. Am Ende wurde es der 9. Platz, worüber sich das Trainerteam und die Mädels sehr freuen können.

Die C-Jugend hat sich am ersten Wettkampftag auf einen tollen 4. Platz geturnt. Starke Leistungen am Balken und Boden haben zu diesem schönen Ergebnis geführt. Am zweiten Wettkampftag war ein bisschen der Wurm drin, am Ende war es Platz 6. Am letzten Wettkampftag zeigten die Mädels nochmal tolle Übungen und wurden damit sogar mit einem Platz auf dem Treppchen belohnt. Der dritte Platz in der Tageswertung führte dazu, dass die Turnerschaft Friedrichshafen in der C-Jugend insgesamt den vierten Platz erreichte.

Ein Highlight für die Mädels ist ihr Maskottchen Bär Lou, der gekonnt die Aufregung nahm, bei Bedarf tröstete, Mut zusprach und einfach Freude brachte.