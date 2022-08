Turner hoffen auf baldige Entscheidung bei Hallenproblematik

Gut zwei Jahre ist es nun her, dass die Turner zusammen mit allen anderen Sportlern die ZF-Arena über Nacht nicht mehr betreten durften. Oftmals wurde darüber in der Zeitung berichtet, meist mit Blick auf die Volleyballer, die nun glücklicherweise eine gute Zwischenlösung am Hangar R gefunden haben. Doch was viele laut Mitteilung nicht wissen, ist dass es hinter den Umkleidekabinen der ZF-Arena eine feststehende Halle gibt, die für viele Vereine und Schulen eine unverzichtbare Trainingsmöglichkeit darstellte – auch für die Turner der TSG Ailingen.

In der Nebenhall der großen Volleyball-Arena waren alle Geräte dauerhaft aufgebaut, sodass das zeitaufwändige Auf- und Abbauen vor und nach jedem Training entfallen konnte. Und das wohl bedeutendste an der Halle war ein in den Boden eingelassenes Trampolin und eine sogenannte Schnitzelgrube. Diese große Grube mit Schaumstoffschnitzeln ermöglichte es den Turnern, verletzungsfrei schwierige Sprünge am Sprung, Reck und Boden auszuprobieren und bot auch den Schulsportlern jede Menge Optionen für Salto und anderes, die im normalen Schulturnen zu gefährlich wären. Durch die optimalen Trainingsbedingungen hätte sich das Leistungsniveau der Ailinger Turnriege so steigern können, dass sich in den vergangenen Jahren immer mehr Deutsche Meister sowie erfolgreiche Liga- und Kaderturner entwickelten. Eigentlich hatte die Ailinger Turnabteilung noch viel vor – doch diese Pläne wurden im September 2020 durch die Sperrung der Arena unerwartet durchkreuzt.

In den Tagen nach der Hallenschließung wurden möglichst viele Geräte in umliegende Hallen verteilt, doch aufgrund der begrenzen Hallenkapazitäten musste vieles in der Arena zurückgelassen werden. Neben dem Verlust der Sportgeräte forderte auch die fehlende Trainingszeit ihren Tribut. Zwar wurden zusätzliche Trainingsmöglichkeiten in Schnetzenhausen und Tettnang geschaffen, die aber von den Trainingszeiten und -bedingungen kaum über den Verlust der Arena hinweghelfen konnten.

Hinzu kommt, dass auch die Häfler Turner von der Schließung der ZF-Arena betroffen sind und die TSG diesen zur Überbrückung zusätzliche Trainingszeiten in Ailingen anbot. Doch statt einer Ausweitung der Hallenzeiten entschied die Stadt im Oktober 2021, das zukünftig alle Schulsporthallen grundsätzlich und ohne Berücksichtigung des Schulbelegungsplans erst ab 17 Uhr von Vereinen genutzt werden dürfen. Dadurch mussten Trainingsgruppen noch weiter zusammengelegt und Trainingszeiten verkürzt werden, sodass teilweise 70 Leistungsturner gleichzeitig in einer Halle trainieren.

Um dem ganzen Trubel etwas zu entfliehen und den Turnern endlich wieder die Möglichkeit von schwierigen Elementen bieten zu können, mietet die Ailinger Turnabteilung nun regelmäßig die feststehende Halle in Dornbirn. Mit viel Aufwand werden nun ganze Trainingstage in Österreich eingelegt, um die verpassten Trainingsmöglichkeiten der vergangenen Wochen und Monate zumindest ansatzweise wieder auszugleichen. Doch ein wirklicher Ersatz für die ZF-Arena ist dies bei Weitem nicht.

Umso erfreuter seien die Ailinger nun über einen Artikel der Schwäbischen Zeitung am 2. August, in der erneut von einer Möglichkeit der Sanierung der ZF-Arena gesprochen wird und der Druck des Gemeinderats auf einen baldigen Beschluss beschrieben wird. Alle Turner in Friedrichshafen warten sehnsüchtig auf die Entscheidung, die laut Baubürgermeister Fabian Müller nach dem Sommer kommen soll – und alle hoffen, dass die Ailinger Turnabteilung dabei nicht vergessen wird.