Turn-Verbandsliga: Auftaktniederlage für die KTV Oberschwaben

Die Verbandsligaturner der KTV Oberschwaben haben ihren ersten Wettkampf in der diesjährigen Saison verloren. Im Duell gegen den TSV Wernau unterlag die Turngemeinschaft aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute am vergangenen Sonntag mit einem Endstand von 23:41 Scorepunkten. Für die KTV Oberschwaben war es der erste Ligawettkampf nach fast zwei Jahren Corona-Pause und damit laut Mitteilung eine wichtige Standortbestimmung.

Die Gäste aus Wernau, die schon einen Wettkampf hinter sich hatten, legten am Boden vor. Nach vier ausgeglichenen Duellen endete das erste Gerät mit 4:5 aus Sicht der KTV. Hervorzuheben war laut KTV die Übung von Alessio Röhr, die gespickt war mit Höchstschwierigkeiten wie etwa einem Salto rückwärts mit Doppelschraube. Einige Absteiger leisteten sich die KTV-Turner am Pauschenpferd – gleiches galt aber auch für die Gäste. Im letzten Duell entschied Lukas Schnippe mit einem spektakulären Abgang aus Kreisflanken durch den Handstand das Gerät mit 6:5 für die KTV. An den Ringen gelang es Gastgebern aber nicht, mit den hohen Schwierigkeiten der Wernauer mitzuhalten und so verloren sie das Gerät. Mit 10:21 ging es in die Halbzeitpause.

Duelle auf Augenhöhe waren am Sprung geboten, doch auch hier entschied am Ende Wernau das Gerät knapp für sich. Am Barren überzeugten die Oberschwaben. Mit sauberen Übungen, gespickt mit Unterschwüngen, Felgen in den Stütz und standsicheren Abgängen, gewann die Mannschaft das Gerät mit 6:4. Am letzten Gerät, dem Reck, ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Sie entschieden das Gerät und auch den Wettkampf in der Ailinger Schulsporthalle mit einem Endstand von 41:23 Scorepunkten für sich. Gute Einzelleistungen aufseiten der KTV erbrachten die Sechskämpfer Luca Dilger (72,9 Punkte), Alessio Röhr (70,75) und Tobias Kammel (64,05).

Nach dem nächsten Auswärtswettkampf in Backnang in zwei Wochen empfängt die KTV Oberschwaben zur nächsten Heimbegegnung am 12. März den TSV Schmiden. Wettkampfbeginn in der Ailinger Schulsporthalle ist um 14 Uhr.