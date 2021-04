Im Zuge der Fertigstellung des Tunnels Waggershausen erfolgt die Überprüfung des Brandschutzes in der Tunnelanlage. Dazu werden am Donnerstag, 8. April, insgesamt acht Brandversuche durchgeführt. Es ist daher am gesamten Donnerstag mit kurzzeitig sichtbaren Rauchentwicklungen im Bereich des Tunnels Waggershausen zu rechnen. Der aufsteigende Rauch ist gesundheitlich unbedenklich, heißt es in der Mitteilung.