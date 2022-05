Start der Tuning-World in Friedrichshafen: Die Messe kann mehr als nur Klischees bedienen

Die Tuner kommen. Dass Tuning von Fahrzeugen heute weit mehr ist, als tiefer, lauter und schneller, zeigen nicht nur die Kennzahlen der Branche, auch die Aussteller bringen ganz neue Ansätze mit auf die Messe.

Fahrwerke zur Erhöhung der Reichweite von Elektro-Autos, wiederverwertbare Räder, oder einfach der Neuaufbau von Fahrzeugen, um individuelle Marken zu setzen, das bewegt die Tuner heute.

Es gibt Stereotypen und Vorurteile, es gibt Klischees und die alle werden auf dieser Tuning-World Friedrichshafen, die am Donnerstag beginnt, auch bedient. Sicherlich gibt es da die Lack- und Leder-Fans, die an ihrem Auto stehen und es mit beinahe meditativen Handbewegungen wienern.

Es gibt auch die, die ihr Fahrzeug tiefergelegt haben, bis beinahe keine Zeitung mehr zwischen Karosserie und Boden passt. „Aber all das ist in erster Linie optisches Schauspiel, das niemandem schadet und vor allem keine Gefährdung darstellt.“, sagt Harald Schmidtke, Geschäftsführer des Verbandes der Automobil Tuner (VDAT).

Tuning World Bodensee 2022: Wer will mitfahren im Stunt Buggy im Freigelände Ost? Für weitere Infos zur Verlosung siehe Infobox links. (Foto: Felix Kästle)

So hoch ist der Umsatz in der Tuning-Branche

Er nennt Zahlen der Branche. Die hat durch die Pandemie nicht so sehr gelitten, sie statt dessen umsatztechnisch gut bis zufriedenstellend gemeistert.

Der Gesamtumsatz in Deutschland für sportliches Zubehör inklusive des Umsatzes der Fahrzeughersteller liege bei rund 1,8 Milliarden Euro. Viel mehr Sorgen bereitet der Branche die Unterbrechung der Lieferketten. Dazu weiß auch Schmidtke keine weiteren Vorhersagen zu machen. Die Glaskugel sei blind.

Dieses Auto ist in Handarbeit von Christian und Mario Piehl auf der Basis eines Mercedes SLK neu aufgebaut worden. (Foto: Ralf Schäfer)

Blind kann man auch werden, wenn man die chromglänzenden und strahlenden Attribute der Fahrzeuge in den Ausstellungshallen der Messe betrachtet. Wer jedoch genau hinschaut, findet das ein oder andere Detail, das der Tuning-Szene das Klischee des unnötigen Aufmotzens von Autos nimmt.

Mehr Reichweite

Da wäre die Firma KW Automotive aus dem Stuttgarter Raum, die nicht nur den Felgenhersteller BBS übernommen hat, sondern sich intensiv mit verbesserten Fahrwerken befasst.

Ein spezielles Gewindefahrwerk für den Tesla feiert auf der Messe Premiere. Bei Messungen stellte sich heraus, dass die Verwendung dieser KW-Fahrwerke für E-Fahrzeuge eine bis zu sieben Prozent höhere Reichweite nach sich zieht. KW bietet die Fahrwerke für viele Typen und Hersteller an.

Neue Räder und neue Fahrwerke liefert KW Automotive. Die sorgen für höhere Reichweite bei E-Autos. (Foto: Ralf Schäfer)

Und wer sich einmal in seine Räder verliebt hat, muss nun mit BBS sich auch nicht ständig neue kaufen, wenn er das Auto tauscht. Durch Modulbauweise lassen sich diese mitnehmen und an das neue Fahrzeug anpassen. In gewisser Weise hat das auch mit Nachhaltigkeit zu tun.

„In erster Linie geht es den Tunern ums Auffallen. Um die Gestaltung ihres Autos hin zu einem individuellen kleinen Kunstwerk“, sagt Harald Schmidtke. Weitere Beweggründe aber seien Effizienzsteigerung, um mit weniger Energie bessere Leistungen zu erreichen.

Die Klimadiskussion sei auch in der Branche angekommen und alternative Antriebe würden gleichwertig zum Thema, wie in der ganz normalen Automobilbranche.

Öffnungszeiten der Tuning-World

Die Messe ist von Donnerstag bis Sonntag, 29. Mai, täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Rund 850 Aussteller zeigen sehenswerte Tuning-Themen auf 82 000 Quadratmetern in elf Ausstellungshallen.