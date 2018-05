Tuning World: Der echte Tuner bastelt selbst

Stars und Sternchen, dicke Autos und noch dickere Reifen – so nehmen viele die Messe Tuning World in Friedrichshafen wahr. In Wirklichkeit lebt die Messe aber vor allem von Menschen, die Autotuning aus Leidenschaft machen. Einer von Ihnen ist Florian Hitzek aus Eriskirch.

„Ich würde niemals einer Werkstatt Geld hinlegen und sagen: Mach mir mal ein Auto“, sagt der 30-Jährige Tuning-Fan vom Bodensee. Gemeinsam mit seinem Club „Smoking Devils“, gegründet 2009, ist er praktisch jedes Jahr auf der Tuning World – und zwar in der sogenannten Club Area.

Stimmung wie ein Festival

Tuner aus etlichen Ländern zeigen hier ihre privaten Autoschätze – und während es wenige Hallen weiter darum geht, Spoiler oder teure Felgen an den Mann zu bringen, herrscht in diesen Hallen gelassene Stimmung. In Camping-Liegen oder auf Bierbänken sammeln sich die Fans individueller Autos, fachsimpeln und zeigen vor allem stolz, was sie aus einem VW Golf, einem alten Opel, einem japanischen Serienfahrzeug oder anderem automobilem Ausgangsmaterial gemacht haben.

Florian Hitzek ist KfZ-Mechatroniker und räumt sofort ein, dass ihn der Beruf zum Hobby gebracht hat: „Man hat mir damals gesagt: Geh mal zur Tuning World. Und wenn dir gefällt, was du dort siehst, darfst du wiederkommen“, erklärt er.

Es hat Hitzek gefallen. Ganze drei Autos hat er mittlerweile mit individuellem Look geadelt: „Ich weiß, dass ich das Geld, was ich da reinstecke, nicht mehr rausbekomme“, erklärt er. Es gehe ihm aber darum, zu zeigen, was er kann. Hitzeks neueste Errungenschaft ist deshalb ein VW Golf III GTI, der mit der einstigen Werksversion wenig gemein hat. Front- und Heckschürzen sind Spezialanfertigungen, die Türen schwingen nach oben auf wie im Science-Fiction-Film und der ganze Look gleicht dem eines amerikanischen Polizeiautos. „Das Drehlicht darf ich nur auf der Ausstellung auf dem Dach haben“, gibt er zu. Ansonsten sind alle An- und Umbauten an dem Wagen vom TÜV eingetragen. Hitzek lacht: „mein Fahrzeugschein ist zwei Seiten länger.“

Während der Messe Tuning World trifft sich Hitzek nun mit Gleichgesinnten, setzt auf Austausch und Respekt. Doch er gibt auch zu: Nicht immer gehen Tuner so miteinander um, wie er es sich vorstellt. Es gibt auch harten Konkurrenzkampf in der Szene, abfällige Sprüche, wenn man nicht das vermeintlich richtige Auto fahre. In seinem Club geht das nicht: Bei den „Smoking Devils“ vom Bodensee ist jede Marke erlaubt.

Florian Hitzek und sein Tuning Club „Smoking Devils“ haben sich für die Messe Tuning World bei einer besonderen, sozialen Aktion engagiert. Angefangen hatte es mit einer Hilfsaktion für den 14-jährigen Toni Hartung aus dem Burgenlandkreis. Toni liebt Autos, Traktoren und vieles mehr – aber wegen einer Behinderung, die Arme und Beine betrifft, sitzt der 14-Jährige im Rollstuhl.

Seine Eltern hatten nun für den Jungen einen Aufruf gestartet, Toni Weihnachtspostkarten und Geschenke zukommen zu lassen. Unter den Antworten war auch eine der „Smoking Devils“, die Toni gemeinsam mit der Messe Friedrichshafen einen Besuch der Tuning World samt VIP-Ticket ermöglicht haben. Am Freitag nahm Toni sein Geschenk in Empfang.

