Tuning-World-Bodensee-Kalender zeigt 17 Titelträgerinnen

„Die Tuning-World Bodensee und der traditionelle Miss Tuning-Kalender gehören zusammen wie Reifen und Felgen“, schreiben die Messe-Veranstalter. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Verschiebung der Veranstaltung auf das kommende Jahr müssen die Fans 2021 jedoch auch auf eine neue „First Lady“ der Szene – und somit auf zwölf Motive mit ihr – verzichten. Abhilfe, so die Tuning-World-Pressemitteilung weiter, schaffe ein „Best-of! des Miss Tuning-Kalenders „mit allen ehemaligen Schrauberköniginnen.“ (Unser Bild zeigt Katharin Kuhlmann, Miss Tuning 2003). Das auf 1500 Exemplare limitierte Sammlerstück ist ab sofort auf der Webseite der Tuning-World Bodensee für 30 Euro erhältlich. „Dieser außergewöhnliche Kalender, den es auf diese Weise noch nie gegeben hat, verkürzt der Community die Wartezeit auf die 18. Ausgabe der Tuning-World Bodensee und bringt PS-Stärken und First Ladies der Szene bis ins Jahr 2022 hinein in die eigenen vier Wände“, so Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Statt der gewohnten zwölf Kalenderblätter enthält die „Best-of“-Variante 17 Motive mit allen Titelträgerinnen von 2003 bis 2019. Das Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet von Donnerstag, 13. Mai, bis Sonntag, 16. Mai 2021 statt. Weitere Infos unter: www.tuningworldbodensee.de. Foto: Veranstalter