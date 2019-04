Tuning World Bodensee: Drei große Bereiche sind neu

Ordentlich „gepimpt“ hat sich die Tuning World Bodensee in diesem Jahr selbst. Die 17. Auflage des internationalen Messe-Events für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet vom 3. bis 5. Mai nicht nur mit neuer Tagefolge statt - sie hat laut Pressemitteilung auch noch mehr Leistung unter der Haube.

„Nach dem Motto ‚The best show ever‘ haben wir die Tuning World Bodensee in diesem Jahr um drei große neue Bereiche erweitert“, so Messechef Klaus Wellmann. Erstmals auf einer Automobil-Messe in Deutschland werde es ein eSports-Event geben, das den virtuellen Rennsport hautnah auf die Veranstaltung bringt. Die aktuellen Trends der Tuning-Szene und Fahrzeuge der Extraklasse zeigt die neue Style-Mile. Und ein Treffen der Superlative verspricht der Polo Dome, der als weltweit größtes Indoor-Polotreffen Anziehungspunkt für die Fans der veredelten VW-Baureihe ist.

Mehr entdecken: Tuning World wird auf Anfang Mai vorverlegt

Etwa 1300 Autos, so viele wie noch nie, und rund 200 Aussteller sollen, so die Pressevorschau weiter, drei Tage lang das Benzin im Blut der Besucher zum Brodeln bringen. „Die 17. Auflage der Tuning World Bodensee wird ein echtes Erlebnis“, freut sich Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Die einzigartige Kombination aus neuen Bereichen und Themen mit den beliebten Besuchermagneten aus den letzten Jahren wie dem European Tuning Showdown, der Wahl zur Miss Tuning sowie der Performance und Show-Area mit zahlreichen Programmpunkten macht das Messe-Event zu einem Muss im Terminkalender.“

Nachbauten aus „The Fast and the Furious“

Weitere neue Themen 2019 sind der „The Fast and the Furious Walk of Fame“, auf dem fünf Nachbauten aus der beliebten Filmreihe zu sehen sind und der Tuning World-Award, der die Top 100-Veredelungen unter den Club und Private Cars prämiert. Ebenfalls wieder aufgerollt wird die After Show-Party direkt auf dem Messegelände. Alte Bekannte auf der Automobil-Messe sind die Promis der Tuning-Szene: Für die TV-Stars Sidney Hoffmann und JP Kraemer ist das Lifestyle-Event ebenso ein Pflichttermin wie für Dubai-Tuner Franz Simon und Laura, die amtierende Miss Tuning 2018.

Ein Promi unter den Tuning-Cars ist der letztjährige ETS-Gewinner, der Dodge Charger „RTR“ vom schwedischen Tuner Johann Eriksson, der im Foyer West zu sehen sein wird.

Auf der Style Mile werden die aktuellen Trends gezeigt und in Halle B4 zelebriert: Während sich die perfekte Rad-/Reifen- und Fahrwerksabstimmung in Stilrichtungen wie Camber, Stance und Fitment manifestiere, seien auch Breitbauten und Performance Cars ein „Must Have" in der Tuning Szene.

Mehr entdecken: Messe feiert 2019 vier Premieren

Fullspeed, spannende Startmanöver und heiße Duelle - und das alles direkt auf der Tuning World Bodensee. Der neue RaceRoom-eSports- Circuit in Halle B5 macht es möglich. Drei Tage lang treten Neulinge und Gamer in virtuellen Rennen gegeneinander an.

Wenn sich 48 herausragende Showcars aus insgesamt 15 Ländern spannende Duelle liefern, dann ist es wieder soweit: Einer der härtesten und renommiertesten „Show & Shine“-Wettbewerbe Europas findet wieder in Friedrichshafen statt, der European Tuning Showdown..