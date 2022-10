Tumulte nach Urteilsverkündung: Prozess um erpresserischen Menschenraub beendet

Nach der Urteilsverkündung im Prozess um den vorgeworfenen erpresserischen Menschenraub in der Häfler Innenstadt gegen drei 21-Jährige aus dem Raum Stockach ist es am Montag im vollbesetzten Saal 1 des Landgerichts Ravensburg zu tumultartigen Szenen gekommen.

Alle drei erhielten Gefängnisstrafen. Sympathisanten der Angeklagten hatten aber zum Teil Bewährungsstrafen erwartet. Weil das nicht der Fall war, artikulierten sie ihr Missfallen über einzelne Urteile derart lautstark, dass der Vorsitzende Richter Franz Bernhard vier Personen aus dem Gerichtssaal bugsieren ließ.

Den drei polizeibekannten Angeklagten war gemeinschaftliche schwere räuberische Erpressung sowie schwerer Menschenraub zur Last gelegt worden. Sie sollen an einem Sonntagmorgen im April auf der Karlstraße zwischen Zeppelin-Museum und Adenauerplatz leicht an- bis betrunken von zwei ebenfalls leicht alkoholisierten Studenten gewaltsam Bier und Geld gefordert und einen der Verfolgten verletzt haben.

Was im April passiert ist

Vor Gericht wurde der Tathergang so rekonstruiert: Die drei Angeklagten hatten die beiden Studenten zunächst verfolgt und von ihnen Bier gefordert. Die Studenten übergaben ihnen eine Flasche. Als sie sich entfernten, folgte ihnen das Trio erneut. Und keineswegs friedlich. Der Hauptangeklagte warf die Flasche Bier „kräftig“, so der Staatsanwalt, nach einem der Studenten, traf ihn am Kopf und verletzte ihn.

Nachdem das Trio das Duo eingeholt hatte, forderte es Geld, woraufhin einer der Studenten 60 Euro nach hinten warf, um die Verfolger loszuwerden – ohne Erfolg. Der Anführer der Angeklagten dirigierte einen der Studenten zu einem Bankautomaten an der Ecke Karlstraße/Adenauerplatz, um ihn zweimal 300 Euro abheben zu lassen. Was aber nicht gelang.

Opfer leidet noch heute an Schlafstörungen

Während einer der Studenten flüchten konnte, wurde der andere vom Hauptangeklagten mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Er erlitt Schwellungen im Gesicht und an der Lippe sowie ein blaues Auge. Vor Gericht berichtet er, dass er heute noch an Schlafstörungen leide und sich nachts nicht mehr aus dem Haus traue.

Deshalb zog der Staatsanwalt beim Tatvorwurf auch eine besonders schwere räuberische Erpressung in Betracht. Zudem könnte die Bierflasche nicht nur dazu gedient haben, die Flucht zu verhindern, sondern auch dazu, Geld zu erpressen. In seinem Plädoyer zeigte sich der Vertreter der Anklage überzeugt, dass die drei Angeklagten die Tat abgesprochen haben. Die Strafforderungen des Staatsanwalts: Von fünf Jahren und drei Monaten bis acht Jahren und sechs Monaten.

Die Vertreterin der Nebenklage sah nachgewiesen, dass die Täter erst Bier und dann unter Einsatz eines Messers Geld wollten. Minderschwere Fälle der Schuld in Erwägung zu ziehen, hielt sie für ausgeschlossen. Zwei der drei Angeklagten seien bereits wegen Gewalttaten vorbestraft, erinnerte sie.

Verteidiger fordern Bewährungsstrafen

Verteidiger Heinz Tausendfreund zeigte sich „geschockt“ von den Anträgen der Staatsanwaltschaft und beantragte für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe auf Bewährung und die Aufhebung des Haftbefehls. Von „minderschweren Fällen“ sprach auch Verteidiger Gerd Pokrop. Sein Mandant sei an der Eskalation nicht beteiligt gewesen und habe lediglich falsch reagiert. Er sei „Trittbrettfahrer“ und das „fünfte Rad“ gewesen, habe nichts geworfen und Geld weder gefordert noch eingesteckt, weshalb er eine Bewährungsstrafe mit einer dreijährigen Bewährungszeit beantragte.

Die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Franz Bernhard verurteilte den Rädelsführer und Hauptangeklagten wegen erpresserischem Menschenraub in Tateinheit mit räuberischer Erpressung und Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten. Täter Nummer zwei erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten und Mittäter Nummer drei eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten.

Von den hohen Strafen zeigten sich außer den Verurteilten vor allem die Verteidiger überrascht, nachdem teilweise auch ein Täter-Opfer-Ausgleich vorausgegangen war und Geldbeträge angeboten worden waren. Verteidiger Gerd Pokrop sagte für seinen Mandanten, der habe sich bei den Geschädigten entschuldigen wollen, was aber nicht angenommen worden sei. Bei zwei der Verurteilten hatten allerdings auch frühere Vorstrafen in jungem Alter gegen sie gesprochen.