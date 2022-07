TUI stationiert für Urlaubsflüge einen A320 am Flughafen Friedrichshafen

Mit Beginn der Schulferien in Österreich und der Schweiz hat am Wochenende am Flughafen Friedrichshafen die erste große Reisewelle in diesem Sommer begonnen. Viele Flüge zu Urlaubszielen wie Mallorca, Heraklion oder Antalya seien zu Ferienbeginn so gut wie ausgebucht. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, seien die Abteilungen und Partnerunternehmen am Flughafen, die für Flugzeugabfertigung, den Check-In und das Boarding sowie für die Sicherheitskontrollen zuständig sind, personell gut vorbereitet, um einen reibungslosen Start in den Urlaub zu gewährleisten. Dennoch sollten sich Passagiere frühzeitig am Flughafen einfinden, spätestens eineinhalb, besser zwei Stunden vor Abflug. Der Reisekonzern TUI stationiert für die kommenden rund drei Monate fest ein Flugzeug in Friedrichshafen, um Ziele rund um das Mittelmeer anzufliegen. Zum Einsatz kommt seit vergangenem Samstag ein Airbus A320 mit 180 Sitzen.