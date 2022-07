TUI fliegt vom Bodensee-Airport auf griechische Ferieninsel Kos

Im Rahmen des TUI-Flugprogramms ab Friedrichshafen startet nun auch zweimal wöchentlich ein Airbus A320 auf die Ferieninsel Kos in der griechischen Ägais. Kos ist vom Bodensee aus in 2,45 Stunden Flugzeit direkt erreichbar, teilt das Reiseunternehmen mit. Die Insel wird jeweils montags und freitags angeflogen und in diesem Jahr bis zum 14. Oktober bedient. Zum Einsatz kommt ein 180-sitziges Flugzeug der European Air Charter. Der Reisekonzern TUI hat in diesem Sommer für rund drei Monate fest ein Flugzeug in Friedrichshafen stationiert, um Ziele rund um das Mittelmeer anzufliegen. So ist neben Kos auch Rhodos und Heraklion auf Kreta zweimal in der Woche Ziel des TUI-Fliegers. Mallorca wird sogar fünfmal in der Woche angeflogen. Buchbar sind die Flüge über TUI.com oder in jedem Reisebüro, so die Mitteilung weiter.