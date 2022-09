TÜV Süd eröffnet weiteren Standort in der Rheinstraße

Der TÜV Süd hat eine weitere Prüfstelle in Friedrichshafen in der Rheinstraße 13 eröffnet. Neben der Haupt- und Abgasuntersuchung gibt es dort ein breites Service-Spektrum und zudem ist dort das Schadenzentrum Bodensee zu finden, das durch den Partnerbetrieb Schadenbüro Roth e.K. betreut wird. Dies teilt der TÜV Süd in einem Pressebericht mit. Heller, freundlicher und moderner sei das neue Service-Center geworden, wird Heiko Buhl zitiert, der das TÜV Süd-Gebiet Ravensburg und Friedrichshafen leitet. Kunden können Termine im Internet buchen oder spontan vorbeikommen. Bereits seit zwei Jahrzehnten betreibt der TÜV Süd seinen Standort in der Ernst-Zimmer-Straße 22 in Friedrichshafen, der auch künftig weitergeführt wird. In Friedrichshafen werden auch Änderungsgutachten für Umrüstungen erstellt, wie zum Beispiel andere Reifen, einen stärkeren Motor oder ein tiefergelegtes Fahrzeug. Außerdem bietet der TÜV Süd Wertschätzungen für Oldtimer, Prüfungen von Gebrauchtfahrzeugen vor dem Kauf und Schadensgutachten an. Für gewerbliche Kunden werden Ausnahmegutachten für Großraum- und Schwertransporte angefertigt und Fahrerkarten für Omnibusse oder Lastwagen ausgehändigt. Das neue Service-Center ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.tuvsud.com.