Tür an Hallenbad beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, den Türrahmen und dessen Aufhängung am Hallenbad in der Straße Sportpark beschädigt, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus wurde vor geraumer Zeit eine Fensterscheibe der Zugangstüre zum Treppenhaus beschädigt, welche nun am Samstag gegen 16 Uhr komplett eingeschlagen wurde, sodass die Tatzeit entsprechend eingeengt werden könnte.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass Gruppen von Jugendlichen für die Taten infrage kommen, da diese sich öfters im Bereich des Hallenbads aufhalten.