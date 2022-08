Tümpel-Putzete mit dem BUND am 3. September in Friedrichshafen

Die BUND-Ortsgruppe Friedrichshafen lädt die Bevölkerung am Samstag, 3. September, ein, bei der jährlichen Fahrtholzputzete mitzuhelfen und somit zur Erhaltung der heimischen Natur beizutragen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Waldecke am Hahnemannweg in Manzell.

Laut Presemitteilung haben sich die Bombenlöcher aus dem Zweiten Weltkrieg zu wertvollen Lebensräumen entwickelt und bieten Schutz und Heimat für allerlei Frösche, Molche, Libellen und andere Wassertiere. Jedoch würden diese Biotope wiederholt durch die illegale Entsorgungspraxis beeinträchtigt oder gar zerstört. Rasen- oder Heckenschnitt sowie bündelweise Zeitungen und Werbeprospekte in derartigen Tümpel sorgen unter anderem dafür, dass sich im Wasser Faulgase entwickeln. Doch auch abgestorbene, ins Wasser gefallene Äste müssen ausgeräumt werden.

Wer am 3. September mithelfen möchte, sollte möglichst folgende Ausrüstung mitbringen: Gummistiefel, Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Rechen. Bei starkem Regen wird die Putzete um eine Woche auf Samstag, 10. September, verschoben. Für Rückfragen steht die Häfler BUND-Ortsgruppe per E-Mail unter bund.friedrichshafen@bund.net zur Verfügung.