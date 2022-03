Tübinger Serie flößt dem VfB Friedrichshafen Respekt ein

Mit Stolz verkündet der VfB Friedrichshafen, dass die Caritas International die Häfler beim Heimspiel gegen Tübingen im Zeppelinstadion zur Spendenübergabe vor Ort besuchen wird. Hierbei übergibt der Club kurz vor dem Spiel die Einnahmen der letzten drei Heimspiele an die Caritas. Auf diesem Wege will der VfB die Hilfsbedürftigen in der Ukraine unterstützen. Als Zeichen der Solidarität hat die Mannschaft die Heimspiele hierbei in ukrainischen Trikotfarben ausgetragen. Seitens der Caritas wird Ursula Finger von der Caritas International aus Freiburg anreisen und auch kurz über die schwierige Situation in der Ukraine berichten. (sz)