Tuba gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Eine Tuba samt Notenständer haben Unbekannte laut Polizeibericht am Sonntagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr vor einer Tiefgarageneinfahrt in der Unteren Mühlbachstraße in Friedrichshafen gestohlen. Der 25 Jahre alte Eigentümer hatte sein Instrument kurzzeitig unbeaufsichtigt dort abgestellt, um einen Schlüssel zu holen und musste den Diebstahl wenige Minuten später feststellen. Hinweise zu den Dieben oder zum circa 1600 Euro teuren Instrument nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/70 10 entgegen.