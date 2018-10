Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 hat auf den allermeisten Tabellenrängen zwar zu Veränderungen geführt, ganz oben blieb jedoch alles beim Alten. Trotz eines 2:2 bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz bleibt der SV Achberg weiterhin Spitzenreiter. Dahinter überholte der TSV Tettnang durch einen 3:0-Sieg bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen die Spielvereinigung aus Lindau. Die kam beim Aufsteiger FV Langenargen nur zu einem mageren 0:0.

„Es war ein verdienter Sieg für Tettnang. Die Gäste waren einfach besser“, befand SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer nach dem 0:3. Nils Maurer wurde nach 23 Minuten von Jörg Dannecker herrlich freigespielt und überwand alleinstehend SGM-Torwart Philipp Engel. Nach der Halbzeitpause vergab Florian Krause, der fein über die linke Seite bedient wurde, die Riesenchance zum Ausgleich. Das wurde der SGM zum Verhängnis: Zwei Einzelaktionen durch Tim Letsche und Philipp Frey bescherten der Mannschaft von TSV-Coach Mico Susak den nächsten Sieg – und Tabellenplatz zwei. Den verlor die SpVgg Lindau durch ihr torloses Remis in Langenargen.

Ebenfalls unentschieden endete die Partie des TSV Neukirch zu Hause gegen den FC Kosova Weingarten. Zweimal netzte die gastgebende Elf ein – einmal allerdings in die falsche Richtung. Bei einer Abwehraktion nach sechs Minuten beförderte Patrick Hillebrand im eigenen Strafraum den Ball unfreiwillig ins eigene Tor. Andreas Butscher kurz vor der Halbzeitpause erzielte das 1:1 mit einem Schuss flach ins lange Eck. Bereits zuvor hatte Neukirch „drei, vier Hundertprozentige“, so TSV-Coach Alexander Mayer. Am Ende brachten die Gäste einen Punkt über die Zeit.

„Ich habe meiner Mannschaft aggresives Pressing befohlen. Das hat die ersten zehn bis 15 Minuten jedoch gar nicht klappt“, berichtet Eriskirchs Antonio Di Modugno über den Spielverlauf des TSV beim FC Dostluk Friedrichshafen. Unterm Strich gewannen die Eriskircher mit 2:1. Das Siegtor markierte Toni Bucher, der einen Freistoß aus gut und gerne 25 Metern in den Torwinkel hämmerte.

Überraschend klar setzte sich die TSG Ailingen am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse gegen den VfB Friedrichshafen II mit 3:1 durch. „Die beiden ersten Tore fielen fast aus heiterem Himmel“, so TSG-Trainer Steve Reger. Zwar habe der VfB das Spiel kontrolliert, jedoch ohne zwingende Torchancen. Nach dem 3:0-Führungstreffer durch eine schöne Einzelleistung von Patrick Berlet hat Ailingen „zu früh in den Verwaltungsmodus geschaltet“, meinte Reger. Mehr als der 1:3-Anschlusstreffer der VfB-Zweiten geschah jedoch nicht mehr.