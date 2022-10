TSV Schlachters schlachtet SpVgg Lindau ab

Auch nach dem neunten Spieltag sind drei Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A2 weiterhin ohne Sieg. Zum einen ist das der neue Tabellenletzte SV Karsee, der mit 1:7 beim SV Kressbronn II unter die Räder kam. Und zum anderen sind das der SV Tannau und der TSV Neukirch: Das Kellerduell am vergangenen Samstag zwischen diesen beiden Mannschaften endete 2:2-Unentschieden.

Mit diesem Resultat hat der TSV Neukirch den SV Tannau immerhin auf Abstand gehalten. „Das ist in einem Derby auch immer wichtig“, meint TSV-Trainer Benjamin Butscher. Angesichts des Spielverlaufs musste sich Neukirch mit dem 2:2 irgendwo auch zufriedengeben. Zwar hatten die Gäste laut Butscher mehr Spielanteile, doch die Gastgeber gingen durch ein Eigentor von David Schupp (7.) und einem Treffer von Noah Buhmann (69.) zweimal in Front. Stefan Schupp (27.) und David Schupp (83.) sicherten mit ihren Ausgleichstoren wenigstens das Unentschieden. Es war also durchaus eine Niederlage für den TSV drin, der zudem Glück mit einer Schiedsrichterentscheidung hatte: Beim Stand von 2:1 verweigerte der Unparteiische Hartmut Aumann dem Tannauer 3:1 aufgrund eines Stürmerfouls die Anerkennung – für Butscher hätte dieses Tor auch zählen können. Nichtsdestotrotz haderte Neukirchs Trainer mit dem nun schon vierten Remis. „Wir müssen dringend gewinnen und brauchen den Dreier. Dann kann der Knoten platzen“, so Butscher. „Ich will, dass wir im Abstiegskampf das Zepter in die Hand nehmen.“

Jonas Hermann trifft fünfmal

Bis zum ersten sicheren Nichtabstiegsplatz sind es nur drei Zähler. Dort steht die SpVgg Lindau mit sieben Punkten. Für den Tabellenelften gab es am vergangenen Sonntag die zweite große Klatsche der Saison. Im Derby beim TSV Schlachters unterlagen die Lindauer mit 0:9 (0:5). „Wir haben schon mehr Gegenwehr erwartet“, meint TSV-Trainer Werner Weber. Seine gesamte Mannschaft habe allerdings auch „klasse gespielt und gut kombiniert“. Mit seinen fünf Toren stach Angreifer Jonas Hermann heraus.

Der Vizemeister der Vorsaison hat den vierten Ligasieg in Serie gefeiert und die kleine Formkrise zu Saisonbeginn damit längst hinter sich gelassen. „Die Nachwehen der Relegation waren heftiger als ich gedacht habe“, verhehlt Weber nicht. „Jetzt haben wir uns gefangen und sind auf einem guten Weg.“ Aufgrund des Fehlstarts sei für den aktuellen Vierten bis zur Winterpause nur der Sprung auf Rang drei möglich, der TSV hofft aber, ab Mitte der Rückrunde ganz nah an den beiden Aufstiegsplätzen zu sein.

Ganz oben steht weiterhin der VfB Friedrichshafen II, der sein Heimspiel gegen den SV Ettenkirch mit 3:2 gewann. Nur einen Punkt weniger hat die zweitplatzierte SG Argental (24 Zähler). Im Gastspiel bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen jubelte der Bezirksliga-Absteiger über einen deutlichen 6:0-Erfolg. Weiter auf Rang drei steht die SGM HENOBO: Das Team von Ex-Profi Achim Glückler nahm dank eines Last-Minute-Treffers von Armin Erhart zum 1:0 alle drei Punkte beim Auswärtsspiel gegen den FC Dostluk Friedrichshafen mit.

Unterdessen landete die TSG Ailingen II den fünften Saisonsieg (3:1 gegen den VfL Brochenzell II). Der SV Oberteuringen und der TSV Eriskirch trennten sich 0:0.