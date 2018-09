Die Fußball-Kreisliga A2 bleibt Spieltag für Spieltag spannend. Der TSV Tettnang, der am fünften Spieltag Achberg mit 3:0 bezwang und Platz eins eroberte, verlor am Sonntag bei Kosova mit 2:3. Bitte: Das Tor fiel nach 97 Minuten. Durch einen 4:0-Sieg beim FC steht die SpVgg Lindau auf Platz zwei. Der gute Lauf des SV Oberteuringen hält weiter an. Bei der SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz gab es einen 3:1-Sieg.

Oberteuringens Spielleiter Hartmut Brandl schätzt am Trainer Michael Krause die klare Ansprache vor dem Spiel. „Die Worte haben Hand und Fuß und werden von den Spielern in die Tat umgesetzt“, sagt er. Bei der SGM Hege mit 3:1 zu gewinnen, zeigt, dass der SVO gefesitigt ist und sich nun nach oben orientiert. Der Lohn ist Platz drei, punktgleich mit der SpVgg Lindau.

Die Mannschaft von Spielertrainer Marco Mayer gewann beim Tabellenletzten FC Friedrichshafen mit 4:0. Es war ein hart erkämpfter Sieg und die SpVgg verlor nach 55 Minuten Armin Selak mit Rot (55.). Danach gab hektische Szenen und auch ein Spieler des FC musste gehen. Nach Informationen der SpVgg war es ein Auswechselspieler. Marco Mayer freute sich zwar über drei Punkte, hat aber einen anderen Anspruch an den Fußball. „Es war kein gutes Spiel. Nur das Ergebnis stimmt.“

Langenargens Trainer hadert mit den ersten sieben Minuten

Auch in Achberg stimmte das Ergebnis, wenn man Fan des SVA und neuen Tabellenführers ist. „Der SV Achberg hat verdient gewonnen, doch die ersten sieben Minuten waren nicht korrekt“, meinte FVL-Trainer Michael Wölfle. Nicht korrekt? „Peter Giraud hätte mit Gelb-Rot nach zwei taktischen Fouls das Feld verlassen müssen und dann wäre es ein anderes Spiel geworden“, meinte Wölfe. Und auch andere Entscheidungen seien in der Anfangsphase einseitig getroffen worden. Achbergs Trainer Michael Riechle war anderer Meinung, sagte aber nüchtern: „Wir haben das Spiel dominiert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Mehr gibt es nicht zu sagen.“

Viel zu diskutieren gab es nach der 2:3-Niederlage des gestürzten Spitzenreiters TSV Tettnang bei Neuling Kosova. Als Jörg Dannecker mit seinem zweiten Tor das 2:2 erzielte, waren 85 Minuten gespielt. Tettnang versuchte noch das dritte Tor zu machen. Es waren aber die Paltzherren, die trafen. „Es war ein zerfahrenes Spiel mit vielen kleinen Fouls und auch viel Hektik. Wir haben uns davon anstecken lassen und nie zu unserem Spiel gefunden“, meinte Tettnangs Trainer Mico Susak. Mund abputzen und weiter machen, wie man so schön sagt. Durch die Niederlage rutschte der TSV Tettnang von Platz eins auf Platz fünf ab. Der TSV Schlachters kommt langsam wieder in Fahrt. 4:2 siegte das Team von Trainer Lukas Sonntag beim TSV Eriskirch. Nach zwei Siegen zum Auftakt folgten zwei Niederlagen. Nun setzte sich der TSV wieder zweimal durch und steht mit 12 Punkten auf Platz vier und in Lauerstellung. Und auch Jonas Hermann traf und zwar zweimal. Es waren die Treffer zwölf und 13. „Wir hatten eigentlich alles im Griff. Führten zur Halbzeit mit 3:0 und alles schien gelaufen. Die Konzentration ließ nach und Eriskirch schoss zwei Tore. Es hat aber gereicht“, sagte Sonntag.

Die Spieltage in der Fußball-Kreisliga A2 gleichen Wundertüten. Am Sonntag ist Spitzenreiter Achberg spielfrei. Die SpVgg Lindau könnte bei einem Sieg in Eriskirch den Platz an der Sonne übernehmen. Aber auch der SV Oberteuringen ist ein heißer Kandidat. Der SVO erwartet zu Hause Ailingen. Prognosen sind aber schwer, weil bislang keine Mannschaft konstant spielte.