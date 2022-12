TSV Neukirch wechselt den Trainer

Zehn Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A2 sind in die Winterpause gegangen. Darunter auch alle Aufstiegskandidaten, die allesamt bei 16 absolvierten Partien spielen. Als Tabellenführer überwintert der VfB Friedrichshafen II – trotz des ärgerlichen 1:1 im Heimspiel gegen den SV Oberteuringen. Nach der späten Führung durch Elias Blaser (89.) sicherte Suer Gyuleryuz (90. +3) dem Außenseiter am vergangenen Sonntag noch ganz spät einen Punkt.

Zweiter ist nach wie vor die SG Argental, die der Gewinner des 16. Spieltages war. Auswärts beim SV Kressbronn II siegte der Bezirksliga-Absteiger nach Toren von Daniele Zamarco (21., 37.) und Marius Späth (29.) mit 3:1. Die Gastgeber, die in der Schlussviertelstunde zwei Platzverweise kassierten, verkürzten durch Lukas Müller (64.). Argental (38 Punkte) rückte somit näher an Tabellenführer Friedrichshafen II (42 Punkte) heran: Aktuell trennen die beiden Teams vier Zähler. Zudem vergrößerte die SG den Vorsprung auf den Dritten SGM HENOBO (33 Punkte), der beim SV Ettenkirch nicht über ein 4:4-Remis hinauskam. Einen positiven Jahresabschluss feierte der Vierte TSV Schlachters (31 Punkte). Zu Hause schlug der amtierende Vizemeister die SGM Fischbach/Schnetzenhausen mit 2:1. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand durch Tammo Radlow (54.) drehten Sandro Schiller (56.) und Marian Rief (63.) das Spiel zugunsten des TSV.

In die Winterpause verabschiedete sich außerdem auch der Fünfte VfL Brochenzell II, der sein letztes Spiel im Jahr 2022 mit 3:2 beim TSV Neukirch gewann. Für die formstarken Neukircher riss damit eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage. „Die Brochenzeller sind sicher keine schlechte Mannschaft. Sie waren spielerisch ein bisschen besser und haben ihre Chancen besser genutzt“, analysierte TSV-Trainer Benjamin Butscher. Zwei Gegentore kassierten die Gastgeber nach einer gegnerischen Standardsituation. „Da waren wir schlecht“, so Neukirchs Trainer. Ein Dämpfer war die Pleite jedoch nicht, zumal der TSV am Ende noch einmal Moral bewies und per Doppelpack von Mitja Hermann (78., 90. +2) von 0:3 auf 2:3 stellte. „Die Stimmung ist sehr gut, das Ergebnis hat dem keinen Abbruch getan. Das wirft uns nicht aus der Bahn“, betont Butscher. „Respekt an die Mannschaft, die den Abstiegskampf manchmal mit Leichtigkeit bestreitet.“

Ziel im Jahr 2023 sei es, sich ins Tabellenmittelfeld zu setzen. Dann wird ein neuer Trainer die Verantwortung für das Team tragen. Butscher konzentriert sich zukünftig wieder mehr auf seine Aufgabe als Co-Jugendleiter. Sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft des TSV Neukirch übernimmt Thomas Reusser, der an den ersten sechs Spieltagen der Saison den SV Kehlen II trainierte. „Er war von Anfang an unser Wunschkandidat. Ich kenne ihn persönlich gut, er bringt ein Riesennetzwerk mit, kennt sich sehr gut aus und ist sehr engagiert“, sagt Butscher.

Erst wieder nach dem Jahreswechsel aktiv ist außerdem auch die TSG Ailingen II. Die Bezirksliga-Reserve kletterte mit einem knappen 3:2-Erfolg beim immer noch sieglosen Schlusslicht SV Karsee auf Rang sechs. Karsee hat noch eine Chance, um doch noch im Jahr 2022 den ersten Dreier der laufenden Spielzeit zu landen: Am Samstag um 15 Uhr gastiert der Tabellenletzte beim SV Oberteuringen.

Sich weiter vom Keller absetzen möchte die SpVgg Lindau. Der Tabellenneunte bestreitet am Samstag um 15 Uhr das Rückspiel beim TSV Eriskirch. Das erste Duell endete vor wenigen Tagen mit 2:1 für Lindau. Ebenso zu einem schnellen Wiedersehen kommt es zwischen dem FC Dostluk Friedrichshafen und dem SV Tannau (Samstag, 15 Uhr). Die Häfler Fußballer streben dabei eine Fortsetzung ihres Laufs an. Zuletzt gab es sieben Zähler aus drei Partien, unter anderem wurde Tannau mit 4:1 besiegt.