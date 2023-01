TSV Mimmenhausen startet auswärts in die Rückrunde

Die 2. Volleyball-Bundesliga Süd nimmt am Wochenende wieder ihren Betrieb auf. Aktiv sind fast alle Mannschaften, darunter der TSV Mimmenhausen. Der Tabellenvierte gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim Drittletzten VC Dresden. Das Hinspiel endete 3:0 für die Mimmenhausener, die mit acht Siegen aus zwölf Spielen eine solide Bilanz aufweisen.

Volley Youngstars haben spielfrei

Als einziges Team haben die Volley Youngstars Friedrichshafen spielfrei. Für die Häfler beginnt die Rückrunde am kommenden Freitag mit dem Derby in Salem (Freitag, 20 Uhr), bevor es einen Tag später zur Heimpremiere in der Bodensee-Airport-Arena gegen Delitzsch kommt (Samstag, 16 Uhr).