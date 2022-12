TSV Mimmenhausen raubt Youngstars den Nerv

Libero Mika Ahmann setzt sich nach Spielschluss frustriert an die Bande. Er war schon vergangene Saison bei den Volley Youngstars und am Freitagabend ist dem Nachwuchsvolleyballer trotz der silbernen MVP-Medaille die große Enttäuschung über das elfte 0:3 in Folge stark anzumerken. Im Lokalderby gegen den TSV Mimmenhausen (18:25, 16:25, 16:25) waren die jungen Häfler in der Messehalle B2 nach einem couragierten Anfang weitestgehend chancenlos.

In der 2. Volleyball-Bundesliga stehen die Youngstars weiterhin punktlos auf dem letzten Platz – zudem verlor das Bundesstützpunktteam die Partien bisher sehr klar. Das ist für das gesamte Team keine einfache Situation, insbesondere aber für Spieler aus dem Vorjahr ist der Umgang mit der Pleitenserie noch schwieriger. In der vergangenen Spielzeit waren die Youngstars nämlich von Beginn an konkurrenzfähig und ließen am Ende drei Mannschaften hinter sich. Vielen seiner Teamkollegen wie Simon Kohn oder Anton Jung gelang der Sprung in die erste Liga. Nach der starken Verjüngung im Sommer müssen sich die Zugänge erst einmal entwickeln und ein höheres Niveau erreichen.

Das braucht Zeit. Und zwar mehr, als den Youngstars lieb ist. Ansätze sind immer wieder da, wie auch im Heimspiel gegen Mimmenhausen. Das Pfleghar-Team startete sehr gut rein, führte gegen ersatzgeschwächte Gäste mit 5:2. „Mimmenhausen war nicht ganz so sortiert, wir haben mutig und mit Selbstvertrauen begonnen und konnten es ausnutzen“, freute sich Pfleghar. Doch verbesserte sich Mimmenhausen in der Block-Feldabwehr und „hat uns damit den Nerv geraubt“, so Pfleghar. Fortan dominierte der TSV und sicherte sich souverän den ersten Satz (25:18). „Jede Kleinigkeit bringt uns aus dem Tritt“, musste der Trainer der Youngstars feststellen.

Satzgewinn als Belohnung

Es häuften sich die Ungenauigkeiten, außerdem waren bei den Häflern phasenweise große Annahmeschwächen zu beobachten. Das führte unter anderem dazu, dass die Youngstars im dritten Satz mit 2:9 hinten lagen. Immerhin bewiesen die Gastgeber dann Moral und verkürzten auf 9:11. Das konnten die jungen Häfler aber nicht konservieren: Mimmenhausen entschied nach dem 25:16 im zweiten Satz auch den dritten Satz mit 25:16 für sich. „Im Spiel lassen wir öfters die Köpfe hängen“, so Pfleghar, der jedoch weiter von den Fortschritten seines Teams überzeugt ist: „Es läuft nicht von vorne bis hinten katastrophal.“

Wichtig sei nun jedoch auch, dass die Steigerung auch mal mit einem Satzgewinn oder einem Sieg unterstrichen wird. Und ein Anfang wurde am Samstag gemacht. Beim 1:3 (25:23, 16:25, 15:25, 19:25) gegen den ASV Dachau in der Messehalle B2 jubelten die Youngstars über den ersten gewonnenen Satz in der laufenden Saison. Der Satzgewinn sei eine Belohnung, jetzt gehe die Arbeit weiter. „Wir haben viele Aufgaben auf unserer Liste, an denen wir bis Weihnachten und dann ab dem 2. Januar wieder arbeiten werden“, so Pfleghar.

Mimmenhausen dagegen ließ sich nicht von den Youngstars überrumpeln. „Wir haben es gut gemacht und sie unter Druck gesetzt“, lobte TSV-Spielertrainer Christian Pampel. „Die Youngstars sind unerfahren und haben da noch nicht die Lösungsstrategien.“ MVP wurde Ex-Häfler Pascal Zippel. Der TSV festigte damit Rang drei in der 2. Bundesliga, trotz einer „angespannten“ Personalsituation – in Friedrichshafen saß Zuspieler Federico Cipollone krank draußen, Außenangreifer Jan Jalowietzki fungierte auf der ungewohnten Liberoposition. Mehr bemerkbar machte sich die Personallage am Sonntag. Zu Hause im Bildungszentrum Salem unterlag Mimmenhausen dem ASV Dachau mit 1:3 (17:25, 25:23, 20:25, 17:25).