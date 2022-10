TSV Fischbach Tischtennis-Jugendmannschaft feiert 6:4 Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Denkbar spannend ging es am 1. Oktober in der neuen Sporthalle des TSV Fischbach zu. Die neu formierte Jugendmannschaft unter Jugendtrainerin Stella Joos und Selina Schaude empfing zu ihrem ersten Heimspiel in der laufenden Saison die Jugendmannschaft des SV Horgenzell.

Nachdem Lautaro Osses/Justin Troschitz gegen Flucht/Wohlhöfler N. mit 3:1 Sätzen besiegen konnten, mussten sich am Nachbartisch Lukas Rosenek/Denise Weidner nach gutem Kampf mit 2:3 Sätzen geschlagen geben. Im weiteren Verlauf kam es dann jeweils zu einer Punkteteilung, sodass es nach dem ersten Durchgang 3:3 stand. Nach jeweils klaren 3:0 Siegen von Lautaro Osses und Lukas Rosenek bei einer knappen 2:3 Niederlage von Justin Troschitz stand es dann 5:4 für Fischbach.

Im nun folgenden Spiel von Denise Weidner gegen Rößler ging es dann um alles. Ein Sieg würde einen 6:4 Erfolg bedeuten. Eine Niederlage immerhin ein 5:5 unentschieden. Das Spiel blieb bis zuletzt ausgeglichen und spannend und begeistere auch die zahlreich anwesenden Eltern und Zuschauer der beiden Mannschaften. Denise Weidner blieb cool und es gelang ihr, im Verlauf des Entscheidungssatzes einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten, den sie bis zuletzt halten konnte. Durch diesen Erfolg sicherte sie der Mannschaft den erlösenden 6:4 Erfolg.

Das ist umso bemerkenswerter, weil Denise erst seit wenigen wenigen Monaten regelmäßig trainiert und dies ihr erstes Heimspiel war. So gab sie denn auch zu, „ich war sehr nervös, aber ich wollte das unbedingt für meine Mannschaft schaffen und ich bin einfach nur glücklich, dass ich es geschafft habe.“

Glücklich waren dann auch die Jugendtrainerinnen und die Mannschaftskameraden, die diesen Sieg noch ausgiebig feierten und sich bejubeln ließen. Jugendtraining ist in Fischbach immer montags und freitag von 18.30 bis 20 Uhr, Herrentraining an den gleichen Tagen im Anschluss um 20 Uhr. Das nächste Heimspiel ist am 29. Oktober um 14 Uhr gegen Ettenkirch, Zuschauer sind herzlich willkommen.

Auch die in der Kreisklasse spielenden Herren hatten Grund zu feiern, sie konnten den TTC Tettnang 3 mit 7:4 besiegen und sind nach dem ersten Spieltag Tabellenführer.