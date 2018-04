Mit einem Tag der offenen Tür und dem traditionellen Schleifchenturnier hat die Tennisabteilung des TSV Fischbach am vergangenen Wochenende ihre Anlage in Stockerholz und die neue Saison eröffnet.

Laut Vereinsbericht leiteten die Trainer Florian Grewe, Joachim Schuler und Monika Fitz durch den sportlichen Teil. Zahlreiche Kinder und Eltern nahmen die Möglichkeit zum Schnuppertraining wahr. Am Sonntag wurden die Plätze offiziell mit dem traditionellen Schleifchenturnier eröffnet. Breitensportwart Berthold Erich Schwarz hatte bei 40 Teilnehmern im Alter von zwölf bis 82 Jahren alle Hände voll zu tun, die Paarungen auszulosen und Schleifchen zu verteilen. Die Geselligkeit in den Spielpausen wurde mit Weißwurst-Frühstück sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag kulinarisch untermauert. Die meisten Schleifchen über den Tag hinweg konnten Monika Fitz und Henner Wolf sammeln. Beide standen somit am Ende als Turniersieger fest.